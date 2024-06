La última pataleta de Elon Musk: amenaza con prohibir los dispositivos Apple en sus empresas si incorporan ChatGPT

El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, ha amenazado con prohibir en todas sus compañías el uso de dispositivos de Apple si incorporan tecnología procedente del sistema de inteligencia artificial OpenAI, creador de ChatGPT.

"Si Apple integra OpenAI a nivel del sistema operativo, los dispositivos Apple estarán prohibidos en mis empresas. Se trata de una violación de la seguridad inaceptable", aseguró Musk en un mensaje en su cuenta de la red social de su propiedad X (antes Twitter).

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation. — Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024

Incluso publicó otro mensaje similar como respuesta a uno de Tim Cook, consejero delegado de Apple.

Don’t want it. Either stop this creepy spyware or all Apple devices will be banned from the premises of my companies. — Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024

Incluso "los visitantes (en sus empresas) tendrán que dejar sus dispositivos Apple en la puerta, donde serán guardados en una jaula de Faraday (protegida contra campos electromagnéticos)", agregó el empresario.

Las declaraciones de Musk se producen después de que Apple anunciara este lunes un acuerdo con OpenAI para que su asistente Siri pueda acceder a ChatGPT para contestar a las respuestas de sus usuarios a finales de este año.

"¡Es evidentemente absurdo que Apple no sea lo suficientemente inteligente como para crear su propia IA y que crea que, puede ser capaz de garantizar que OpenAI proteja su seguridad y privacidad!", precisó el dueño de Tesla.

Apple using the words “protect your privacy” while handing your data over to a third-party AI that they don’t understand and can’t themselves create is *not* protecting privacy at all! — Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024

"Apple no tiene idea de lo que realmente sucede una vez que entregan sus datos a OpenAI", agregó el empresario. Otros usuarios de la red social usaron la función para añadir contexto con que cuenta a plataforma para aclarar que lo que Musk decía no tenía nada que ver con lo anunciado por Apple.

Si las amenazas de Musk se cumplen, los trabajadores o visitantes de empresas como Tesla, SpaceX, Starlink o X no podrán usar dispositivos fabricados por Apple.