Elon Musk pide votar a los republicanos en las legislativas de Estados Unidos

El hombre más rico del mundo, Elon Musk, recomendó este lunes votar al Partido Republicano en las elecciones legislativas que se celebran este martes en Estados Unidos, en un mensaje que dirigió a los "votantes independientes". "El poder compartido frena los peores excesos de ambos partidos, por lo que recomiendo votar por un Congreso Republicano, dado que la Presidencia es demócrata", escribió en Twitter.

El empresario, ahora propietario de la red social, subraya en un tuit que ha fijado en su perfil que los demócratas y republicanos convencidos nunca votan por el otro bando, por lo que "los votantes independientes son los que realmente deciden quién está al mando".

To independent-minded voters:Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic.