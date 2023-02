Google, Meta o Twitter detallan los usuarios que tienen en la UE para cumplir con la Ley de Servicios Digitales

Empresas tecnológicas como Google, Meta, Spotify o Booking han compartido el número de usuarios que tienen en la Unión Europea con motivo de la finalización del plazo concedido para cumplir con la Ley de Servicios Digitales en términos de transparencia y responsabilidad.

La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea es un conjunto de normas de obligado cumplimiento para las empresas que ofrezcan servicios digitales, que busca garantizar la protección de los derechos de los usuarios de los países miembros y favorecer la innovación, el crecimiento y la competitividad en el mercado único.

Entre sus objetivos también se encuentran la transparencia y la rendición de cuentas, lo que supone que, entre otros datos, los prestadores de plataformas en línea deben hacer público el número de usuarios que tienen en Europa, para adecuar las medidas específicas de mitigación de riesgos, como se recoge en el artículo 24.

Las empresas deberán actualizar esta información "al menos una vez cada seis meses" y publicarla en su página web para que el público pueda consultarla.

La publicación de este dato tenía como fecha límite el 17 de febrero, como el portavoz coordinador de Economía digital, Investigación e Innovación, Johannes Bahrke, ha recordado a través de Twitter. Las empresas que han cumplido con el plazo han compartido el dato en forma de informes de usuarios mensuales o de transparencia, en los que incluso distinguen si las visitas se hicieron con la sesión iniciada o no.

Important day for #DigitalServicesAct - time for platforms to publish their user numbers!@EU_Commission will designate those that reach 4️⃣5️⃣ million users as Very Large Online Platforms & Search Engines - supervised by 🇪🇺 and subject to specific risk mitigation obligations. https://t.co/2k70uM5nBW