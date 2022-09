Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai por fin anuncia planes de lanzamiento

En el marco de la feria Tokyo Game Show 20022, Square Enix ha publicado el tráiler de presentación de ‘Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai’, un videojuego cuya existencia, si bien era de conocimiento público desde 2020, se confirma unos años después exponiendo, ahora sí, un plan definido para su llegada a los mercados digitales. La casa nipona será la responsable de la distribución global del juego, que se está desarrollando entre Game Studios y KAI GRAPHICs.

Para encontrar las últimas noticias oficiales sobre ‘Infinity Strash: The Adventures of Dai’ hay que remontarse a diciembre de 2021. La información se limita a una declaración en la cual la empresa de entretenimiento confirma un retraso para el juego (sin estar anunciado oficialmente). Aun con todo, se esperaba que el estreno se produjera el año pasado en Japón, pero parece que problemas derivados de la pandemia han impedido que el editor logre el objetivo.

De aventuras con el intrépido Dai

La entrega estará protagonizada por el joven héroe Dai, el cual tiene un gran poder oculto. El juego promete un sistema de combate en tiempo real similar al de la subserie ‘Dragon Quest Heroes’, que permite luchar contra diferentes tipos de enemigos en mapas abiertos. La producción se ha basado en el manga y anime ‘The Adventure of Dai’, y cuenta además con la presencia confirmada de personajes como Pop y Maam, algunos de los compañeros del protagonista en sus aventuras. El tráiler presentado por la editora también confirma la presencia de villanos como el monstruo Crocodin y el poderoso Baran, el cual, según parece mantiene algún tipo de conexión secreta con el pequeño Dai.

Basado en el anime de televisión

‘Infinity Strash: The Adventures of Dai’ ofrecerá dos modos de juego: "Story Mode", en el que los jugadores pueden disfrutar de la historia del anime ‘Dragon Quest The Adventure of Dai ‘, y "Temple of Memories", donde se combinan diferentes enemigos y mecánicas en los escenarios cada vez que se juega. El Modo Historia, por su parte, permitirá experimentar la historia del anime televisivo hasta la "Batalla del Castillo Sovereign Rock".

Si bien aún no se ha confirmado la fecha de lanzamiento del título, la compañía ya ha revelado que obtendrá versiones para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch y PC. "Corre por los campos mientras controlas a los discípulos de Avan, Dai, Popp, Maam y Hyunckel, lucha en emocionantes batallas contra poderosos jefes y embárcate en una aventura con nuestro protagonista y sus amigos”

Memorias Vinculadas

Otro punto importante a medida que cada jugador progrese en su aventura será la recolección de elementos llamados "Bond Memories". Cada personaje puede equiparse con Bond Memories, lo que aumentará sus estadísticas, como la potencia de ataque o HP, según la memoria equipada. Cuando adquieres un Bond Memory por primera vez, se reproducirá una escena única de ese recuerdo del cómic original.