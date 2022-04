Instagram cambia su algoritmo para dar más visibilidad a los creadores originales de contenido

Instagram ha anunciado el cambio de su algoritmo para priorizar las publicaciones de creadores originales de contenido y otorgarles "todo el crédito que merecen" en la plataforma, junto a otras novedades en las etiquetas que les ayudarán a ganar relevancia.

El jefe de Instagram, Adam Mosseri, ha anunciado en su perfil de Twitter que los creadores de contenido son "tan importantes en el futuro de Instagram" que su aplicación quiere asegurarse de darles visibilidad.

Mosseri explica que aquellos que creen algo "desde cero", en lugar de compartir lo que ha hecho otra persona, deberían obtener "todo el crédito que merecen". Por ello, la red social ha cambiado su algoritmo para priorizar en apartados como Reels los vídeos que no contengan marcas de agua de terceros ni procedan de aplicaciones externas, como Tik Tok.

📣 New Features 📣We’ve added new ways to tag and improved ranking: - Product Tags- Enhanced Tags - Ranking for originality Creators are so important to the future of Instagram, and we want to make sure that they are successful and get all the credit they deserve. pic.twitter.com/PP7Qa10oJr