La Play Store de Google eliminará las aplicaciones de grabación de llamadas

La tienda de aplicaciones de Google, Play Store, dejará de ofrecer aplicaciones destinadas a la grabación de llamadas en móviles Android a partir del 11 de mayo, día en que la compañía introducirá un cambio en el apartado de Políticas del Programa para Desarrolladores.

La compañía ha informado de que limitará desde entonces el uso de la API de accesibilidad, que asegura "no se ha diseñado para grabar el audio de las llamadas remotas y no se puede solicitar con dicho fin".

Eso indica que a partir de esa fecha no se podrán publicar nuevas aplicaciones de grabación de llamadas para móviles Android en la Play Store y que las que ya formen parte de su catálogo dejarán de recibir actualizaciones.

Google ha aclarado esta nueva política de uso en un seminario web para desarrolladores en el que ha presentado los últimos cambios en las condiciones de su tienda de apps.

La compañía lleva varios años trabajando para limitar estos permisos y, desde Android 6, bloqueó el acceso a la grabación de llamadas reales. Tiempo después prohibió la grabación de llamadas a través del micrófono en Android 10 pero, como apunta Android Authority, las aplicaciones destinadas a este uso e integradas en Play Store comenzaron a utilizar la API de accesibilidad para registrar estas llamadas.

Con la implementación de estas nuevas condiciones, estas aplicaciones de terceros dejarán de disponer de esa oportunidad. Eso no afecta a las aplicaciones nativas de grabación de llamadas instaladas en teléfonos Pixel y Xiaomi. Quienes no dispongan de apps nativas en sus teléfonos deberán buscar otros programas que no formen parte del catálogo de Google Play Store.