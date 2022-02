Instagram está, sin duda, entre las tres redes sociales preferidas en el Mundo, junto a WhatsApp y Facebook. Los datos del último informe Digital 2022 realizado por We Are Social y Hootsuite así lo atestiguan. 1.478 millones de usuarios tienen la aplicación en sus dispositivos y requieren continuamente mejoras y nuevos detalles que mantengan viva la llama de la pasión con una aplicación que para muchos resulta adictiva. Y así bien lo sabe su director, Adam Mosseri, que, coincidiendo con el día de San Valentín, decidió sorprender a todos anunciando la implementación de una nueva herramienta para las stories de Instagram ¿Cuál? Instagram ya permite dar 'me gusta' a una historia sin que se envíe como mensaje privado.

❤️ Private Story Likes ❤️Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM. Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. 🙏🏼 pic.twitter.com/l56Rmzgnnw