La Policía Nacional advierte de una peligrosa llamada en nombre de Microsoft

'Good Morning! My name is Kevin Morris and I’m calling for you from Microsoft Corporation…' Lo que en teoría podría parecer una amable llamada de un trabajador de esta gigante empresa tecnológica para solucionarte cualquier tipo de incidencia que hayas tenido con tu soporte informático puede terminar costándote muy caro, así que atentos a esta historia que está denunciando la Policía Nacional. Una peligrosa llamada en nombre de Microsoft que finaliza con unos piratas informáticos haciéndose con el control de tu ordenador en menos de un minuto.

La ciberdelincuencia gana terreno y aumenta un 35% en Sevilla. Con 9.630 infracciones penales el incremento del año pasado respecto a 2011 supera el 418%. Ahí es nada. No sólo en el bitcoin está la inversión del futuro para muchos. Los datos personales de los usuarios digitales cotizan al alza y muchos están dispuestos a cualquier cosa con tal de poder venderlos al mejor postor o extorsionar a sus víctimas.

Los datos personales de los usuarios digitales cotizan al alza y muchos están dispuestos a cualquier cosa con tal de poder conseguirlos

El pasado verano unos 38 millones de registros a nivel mundial quedaron expuestos por un software de Microsoft y ahora la marca se ve también involucrada de forma directa en esta estafa telefónica.

Así funciona la estafa telefónica relacionada con Microsoft

El primer objetivo de cualquier ciberdelincuente es conseguir contactar con su víctima. Lo intenta mediante sms, correo electrónico o llamada telefónica. El teléfono puede marcarlo al azar o a través de cualquier registro en el que quede reflejado nuestro número. Una vez contactado, la víctima recibe una llamada en el teléfono móvil y, tal y como se aprecia en la llamada que la Policía Nacional ha mostrado en su página de Facebook los estafadores se identifican, en inglés o español, como un servicio de soporte técnico de Microsoft e informan de que el dispositivo está en riesgo y es necesario realizar acciones urgentemente.

El primer objetivo de cualquier ciberdelincuente es conseguir contactar con su víctima; lo intenta mediante sms, correo electrónico o llamada telefónica

En realidad lo que les urge a ellos es hacerse con el control de tu ordenador para bloqueártelo y conseguir toda la información que tengan en él: fotografías, contactos, contraseñas, datos personales y bancarios. Y por mucho que vea directamente cómo abren y cierran carpetas, mueven archivos o usan sus redes sociales para interactuar o realizar compras, no podrá hacer nada para evitarlo.