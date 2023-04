Protección de Datos investiga a OpenAI, dueña de ChatGPT, por incumplir la normativa

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado de oficio actuaciones previas de investigación a la empresa estadounidense OpenAI, propietaria del servicio de inteligencia artificial generativa ChatGPT, por un posible incumplimiento de la normativa.

La agencia recuerda en un comunicado que aboga por el desarrollo y la puesta en marcha de tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial desde "el pleno respeto" a la legislación vigente, ya que considera que "solo desde ese punto de partida puede llevarse a cabo un desarrollo tecnológico compatible con los derechos y libertades de las personas".

La agencia informa de que la semana pasada solicitó al Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB, por sus siglas en inglés) que se incluyera el servicio ChatGPT como tema a abordar en su reunión plenaria.

A juicio del organismo, los tratamientos globales que pueden tener "un importante impacto" sobre los derechos de las personas requieren de acciones armonizadas y coordinadas a nivel europeo en aplicación del Reglamento General de Protección de Datos.

El citado comité ha decidido en el plenario celebrado este jueves lanzar un grupo de trabajo para fomentar la cooperación e intercambiar información sobre las acciones llevadas a cabo por las autoridades de protección de datos, explica la AEPD.

"Con el inicio de la investigación en España y la participación en el grupo de trabajo europeo, la AEPD actúa en paralelo en el marco de sus potestades y competencias como autoridad nacional de supervisión y control, además en coordinación con sus homólogas europeas a través del comité".

El caso de Italia

España no es el primer país que investiga si OpenAI cumple o no con la normativa. Italia prohibió su uso en marzo "con efecto inmediato" por considerar que no respeta la ley de protección de datos de los consumidores.

Este miércoles, el país transalpino comunicó que ha dado a la tecnológica estadounidense hasta el 30 de abril para que adapte la gestión de datos de ChatGPT a la normativa italiana. El garante italiano para la Protección de Datos también pidió que presente un sistema de verificación de edad para evitar el acceso a los menores de 13 años y cuyo funcionamiento deberá estar en vigor antes del 30 se septiembre de 2023.

Asimismo, OpenAI deberá iniciar antes del 15 de mayo una campaña en medios de comunicación para informar a las personas sobre el uso que hace de sus datos personales con el fin de entrenar algoritmos y mejorar el rendimiento de sus servicios.

Respecto a la gestión de los datos personales, la empresa tendrá que habilitar un sitio web de fácil acceso en el que explique el almacenamiento, tratamiento y procesado de la información que recopila de sus usuarios. Ese protocolo tendrá que mostrarse obligatoriamente a las personas que se registren desde Italia, que deberán aceptarla antes de utilizar el servicio; quienes ya se habían dado de alta tendrán que hacerlo cuando se reactive.