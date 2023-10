Spotify utiliza inteligencia artificial para traducir los podcasts a otros idiomas

Spotify acaba de lanzar un proyecto piloto de traducción de voz para podcasts, una función basada en inteligencia artificial que traduce los episodios a otros idiomas, todo ello con la voz del autor.

La compañía ha trabajado estrechamente con los autores Dax Shepard, Monica Padman, Lex Fridman, Bill Simmons y Steven Bartlett para generar estas traducciones de voz potenciadas por IA en otros idiomas -incluidos español, francés y alemán- para un número selecto de episodios del catálogo y futuros lanzamientos de nuevas entregas.

Además, a estos se le sumarán otros programas, como eff won with DRS de Dax Shepard, The Rewatchables y el nuevo podcast original de Trevor Noah, que se lanzará a finales de este año.

Esta herramienta desarrollada por Spotify aprovecha innovaciones como la recién estrenada tecnología de generación de voz de OpenAI para adaptarse al estilo de la voz original, lo que permite una experiencia auditiva más auténtica que suena más personal y natural que el doblaje tradicional.

Estos episodios estarán disponibles en todo el mundo para los usuarios tanto premium como gratuitos. Spotify comienza con un paquete inicial de episodios traducidos al español y en los próximos días y semanas al francés y al alemán.

Entre ellos figuran episodios de Lex Fridman Podcast (Interview with Yuval Noah Harari), Armchair Expert (Kristen Bell, by the grace of god, returns) y Diary of a CEO with Steven Bartlett (Interview with Dr. Mindy Pelz).

Spotify indica en un comunicado que esto es solo el principio y que, a medida que aumente el número de personas (más de 100 millones) que escuchan podcasts en la plataforma, "seguirá explorando nuevas formas de superar las barreras a la hora de contar historias".