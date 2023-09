ChatGPT, el chatbot con inteligencia artificial de OpenAI, ya tiene acceso a la información actual de internet

ChatGPT, el chatbot de inteligencia artificial generativa desarrollado por OpenAI, ha dejado de estar limitado a los resultados de internet anteriores a septiembre de 2021, teniendo ahora acceso a la información actual.

El chatbot puede "navegar" la internet actual, para ofrecer información actual, completa y de fuentes autorizadas (con enlaces directos a las fuentes) de la mano de Bing de Microsoft, como ha confirmado OpenAI en su perfil en X (Twitter).

Este cambio está ya disponible para los usuarios de Plus y Enterprise, y más adelante para el resto de usuarios.

ChatGPT can now browse the internet to provide you with current and authoritative information, complete with direct links to sources. It is no longer limited to data before September 2021. pic.twitter.com/pyj8a9HWkB