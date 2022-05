Twitter prueba círculos, una función para crear grupos reducidos de seguidores

No es exactamente un grupo al estilo de Facebook, WhatsApp u otros servicios, ni tampoco un canal de Telegram, aunque tome características de unos y otros.

La nueva función que está lanzando Twitter, llamada círculos (circles) permite a los usuarios (por ahora un selecto grupo de probadores) crear grupos de hasta 150 seguidores que podrán leer e interactuar con los tuits en cuestión que el usuario decida.

Some Tweets are for everyone & others are just for people you’ve picked.We’re now testing Twitter Circle, which lets you add up to 150 people who can see your Tweets when you want to share with a smaller crowd. Some of you can create your own Twitter Circle beginning today! pic.twitter.com/nLaTG8qctp