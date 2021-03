El asteroide Apophis se 'acercó' a la Tierra este fin de semana

No, no golpeó la Tierra, pero amenaza con hacerlo en las próximas décadas. El asteroide 99942 Apophis se acercó a la Tierra este fin de semana, tal y como habían anticipado los integrantes del proyecto Telescopio Virtual, en un sobrevuelo que le situó a 10.471.577 millas (16.852.369 km), pero el 13 de abril de 2029, todo apunta a que lo hará a 31.200 kilómetros, lo suficiente 'cerca' para verlo sin telescopio en el hemisferio sur dado su tamaño de casi 400 metros de ancho.

Here it is #asteroid #Apophis, coming relatively close next 6 Mar. This image was captured last night, we are happy to share it with you! We will also show Apophis fly-by live on our website https://t.co/KIZG4mrRVe#AsteroidDay #AsteroidDayItalia pic.twitter.com/2CFUgTkszy