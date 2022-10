El aviso de Facebook del robo de miles de contraseñas pone en alerta a los usuarios

El robo de datos en la web está a la orden del día y es que, muchas veces aceptamos cookies sin leerlas o rellenamos algunos formularios que no tiene buenas intenciones. Como ya se sabe, en la red hay que tener cuidado porque podemos estar expuestos al robo de nuestros datos personales. El gigante Facebook ha anunciado el robo de hasta un millón de contraseñas de usuarios en red sociales. Muchos de ellos han visto comprometidas sus credenciales debido a los problemas de seguridad que se pueden generar con las aplicaciones descargadas en las tiendas de sofware de Apple Inc. Y Alphabet Inc.

¿Cómo se produce la estafa?

Seguro que alguna vez te has descargado una app sin saber muy bien cuál era su origen ni para qué servía y además, has iniciado sesión con tus datos personales. Pues bien, Meta, el conglomerado estadounidense de tecnología y redes sociales dirigido por Mack Zuckerberg, emitió el pasado viernes un comunicado en el que anunciaba que se han identificado más de 400 aplicaciones maliciosas de Androi e IOS durante este año. El objetivo de estas aplicaciones es hacer que los usuarios se registren en ellas para robar su información de inicio de sesión. Por ello, advierten de que hay que tener cuidado con lo que se descarga porque hay algunas apps que no son del todo seguras.

Según ha explicado Facebook , normalmente, estas aplicaciones de robo de datos se disfrazan detrás de editores de fotos, juegos móviles o rastreadores de salud. Por lo que hay que estar al tanto de la importancia de dar nuestros datos. El director de disrupción de amenazas de Meta ha comentado que “Los ciberdelincuentes saben cuán populares son este tipo de aplicaciones y usarán temas similares para engañar a las personas y robar sus cuentas e información". Además, ha añadido "Si una aplicación promete algo demasiado bueno para ser verdad, como características inéditas para otra plataforma o sitio de redes sociales, es probable que tenga motivos ocultos".

Meta, el gigante de las redes sociales, ya se ha puesto en contacto con Apple y Google para intentar solucionar este problema lo antes posible y acabar así con las apps irregulares dentro de sus ofertas.

Apple ya ha reaccionado y ha comentado que son 400 las aplicaciones problemáticas que se podía encontrar en su tienda de App Store. 45 de ellas ya han sido eliminadas. Google también ha reaccionado y según el portavoz de la compañía, ya han eliminado todos los peligros para los usuarios.

Facebook avisa que de la estafa típica se desarrollaría después de que un usuario se descargara una de estas aplicaciones maliciosas en la que se requiere un inicio de sesión con Facebook para que le proporcione su nombre de usuario y contraseña. De esta forma se autoriza sin saberlo a la aplicación para acceder a los datos personales y así robarle la contraseña de la red social. En estos casos se advierte a los usuario de que hay que tener mucho cuidado y observar la fiabilidad de una app antes de descargarla.