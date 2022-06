Diez canciones con las que triunfar con el karaoke de Spotify

Ahora que Spotify da la opción de convertir tu cuarto o jardín en una sala de karaoke personal, llega la parte más difícil: elegir la canción. Por ello, te proponemos 10 que pueden hacer que te conviertas en el alma de la fiesta

Una canción pegadiza, divertida y con toques retro. Este exitazo del boygroup surcoreano BTS puede ser perfecto si te gusta el K-pop o si no es tu género favorito. Además, la letra está en inglés, así que no tendrás que enfrentarte al hangul (alfabeto coreano) mientras sigues la canción, puesto que Spotify añade las letras en su idioma y alfabeto original. De todas formas, si te sientes valiente, siempre puedes elegir alguna de las canciones que el grupo tiene en su idioma natal y que están en la plataforma (como Dionysus o DNA).

"Pa' ti naki, chicken teriyaki. Tu gata quiere maki, mi gata en Kawasaki". Totalmente alejada del estilo del Mal Querer, Rosalía no ha dejado indiferente a nadie con Motomami y la pegadiza letra de Chicken Teriyaki puede ser una muy buena opción para que tú tampoco lo hagas este verano con el karaoke de Spotify.

Aunque esta canción cumple 20 años en 2022, el temazo del puertoriqueño Chayanne sigue tan presente como el primer día. ¿Qué mejor opción que esta para dejar el alma en una fiesta de karaoke?

Con el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, recuperar esta canción para una sesión de karaoke con la familia o amigos puede ser perfecta para calentar motores. Además, la artista colombiana lleva acumulando temas perfectos para cantar desde los inicios de su carrera. Pero si prefieres alguna de sus canciones más recientes siempre puedes atreverte con Te felicito junto a Rauw Alejandro con la que puedes dejar a todos con la boca abierta (y más si añades el baile del robot).

Canción de su último disco (Harry’s House) y trend en TikTok, As it was puede ser la canción perfecta si buscas algo más melancólico y cantar en inglés no te da miedo alguno. Y si quieres algo más del artista británico siempre puedes hacer un repaso a su discografía con One Direction.

Al igual que Torero esta canción es uno de los grandes clásicos del verano y poca gente no se sabe su letra. Esto hace que sea una buena candidata si tu objetivo es levantar a todo el mundo de su silla y que se unan a la diversión.

Chanel no puede faltar en la lista y especialmente si vivisteis Eurovisión al borde de la silla durante el recuento de los votos. El baile es opcional, pero si sale bien seréis la mejor actuación de la noche.

Puede que no conozcáis a Lizzo, pero seguramente (y más si usáis TikTok) habréis escuchado alguna de sus canciones. About Damn Time es una canción movida y con buen rollo que puede ser perfecta para mover el esqueleto mientras cantas.

No nos olvidamos de la gente que prefiere el rock, así que si este es vuestro género y queréis darlo todo en el escenario, (I Can't Get No) Satisfaction puede ser vuestra mejor aliada. Y un homenaje perfecto a este veterano grupo que estuvo hace nada por nuestro país.

Cerramos la lista con un clásico entre los clásicos. Aunque cualquier canción del grupo sueco podría haber entrado en esta selección porque su discografía es perfecta para el karaoke. Y es que lo dicen ellos también “my, my, how can I resist you?”.