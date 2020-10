Google Maps: Cómo cambiar la flecha azul del navegador por un coche

Google Maps se ha convertido en una herramienta indiscutible e inseparable de los usuarios de móvil para alcanzar cualquier destino en el mapa. Lejos quedan ya los clásicos mapas de papel que iban en la guantera embutidos en un plástico a presión y que se ajustaban de una forma casi inexplicable al mismo. Los GPS, los navegadores de coche tipo Garmin o Tom Tom tuvieron también un boom brutal en la primera década del nuevo milenio, pero para los coches, poco a poco fueron siendo sustituidos por sistemas menos complejos de actualizar.

Así Google Maps es a día de hoy la estrella de los viajeros. Juega a veces malas pasadas, es cierto, pero con una aceptable calidad lleva finalmente al destino (a veces a otros más lejos de los que creíamos como la señora que se dirigía a Bélgica y acabó en Zagreb).

La flecha azul nos indica la dirección y hacia dónde ir... pero resulta un poco aburrido en comparación con los antiguos navegadores. No obstante esto no es un problema. Es posible conseguir cambiar el anodino triangulito por tres tipos de coches diferentes: un turismo rojo, un coche familiar amarillo, y por último una camioneta tipo Pick Up, ésta de color verde.

¿Cómo cambiamos el estilo?

Aunque no se ve a simple vista, es fácil de detectar. Tan sólo hay que introducir una dirección a la que se quiera ir. Una vez elegido se le da a iniciar la ruta. Hecho esto hay que pulsar la flecha azul e inmediatamente se desplegará debajo un menú con las 4 opciones. La primera es la flecha azul que viene por defecto.

La segunda, es el coche rojo, un turismo al uso. La tercera, el coche amarillo familiar, y por último la camioneta verde.

Los especiales de Google Maps

A parte de estos coches, Google Maps suele ofrecer cambiar la flecha temporal con motivo de algún aniversario o celebración. Así fue posible en su momento convertirla en Pac-Man, que iba comiendo puntos a la vez que avanzabas en tu recorrido, y también en Mario Bros montado en su Kart con motivo del Mario Day (10 de marzo).