Consejos para proteger el móvil en verano

Descargar solamente aplicaciones verificadas de las tiendas oficiales, limpiar datos y programas no necesarios, usar un antivirus o proteger contraseñas y datos personales para que no se comparta nada que no queramos compartir son algunos de los consejos básicos de seguridad que cualquier usuario de teléfono móvil debe tener en cuenta todo el año y especialmente si se marcha de vacaciones. Las redes abiertas son tentadoras porque nos permiten ahorrar los preciados datos pero también son inseguras y terreno abonado a los ciberdelincuentes.

Junto a estos consejos hay otros específicos para el verano, para proteger los teléfonos (o tablets) del daño que pueden causarle elementos como el sol, la arena o el agua, ya sea de mar o de piscina. Gigaset, que aprovecha para promocionar su GX290, resistente a la suciedad, el agua y los impactos, ha elaborado una lista de recomendaciones para que cualquier usuario pueda, de forma sencilla, cuidar sus dispositivos.

Sol, arena y agua

Es de sentido común, pero no conviene olvidar que a los teléfonos (como a cualquier aparato electrónico) no les sienta bien el calor, mucho menos la exposición directa al sol. Los dispositivos, mejor a la sombra.

Es más difícil de combatir, pero no imposible. ¿Cómo evitar que le entre arena a un teléfono? Usarlo siempre con las manos limpias y a resguardo de ráfagas de viento es lo más efectivo, pero eso se puede complementar con una funda táctil, para utilizarlo sin tocar el dispositivo en sí.

El mismo consejo sirve también para esquivar el agua, ya sea de mar o de piscina. Ambas, por sus distintas propiedades, pueden ser fatales para un teléfono, y por mucho que se maneje con las manos limpias y lejos del agua, es muy posible que en algún momento le salpique alguna gota y llegue a su interior. De nuevo, la mejor solución son las fundas táctiles que lo recubran por completo pero que permitan acceder a él.

En la lista de recomendaciones de Gigaset figura otra muy básica pero que se suele pasar por alto: hay que hacer copias de seguridad de los datos. No sólo en verano, sino todo el año. Es sencillo (desde los propios ajustes del teléfono y sincronizado con la nube de Google o Apple, dependiendo de si es Android o iOS) y así los usuarios pueden asegurarse de que, si le pasa algo al teléfono/tablet, al menos su información y sus cosas estarán a salvo para poder ser recuperadas.

El coronavirus

A la serie de precauciones que se deben seguir para proteger los dispositivos se añade este año una más delicada: ¿cómo evitar que sean vector de transmisión del coronavirus? Los científicos no se ponen de acuerdo sobre cuánto permanece el virus en los objetos, pero siempre es mejor pecar de precavido que de imprudente, y el teléfono, que tocamos con las manos y nos acercamos a la cara, es un objeto propicio para el contagio.

Hay muchos tutoriales en YouTube y artículos en publicaciones de todo tipo sobre cómo desinfectar un teléfono o tablet, pero basta con usar un producto que elimine virus, bacterias y patógenos en general. Con las manos limpias y desinfectadas, se debe eliminar bien el polvo y la suciedad que pueda tener el aparato y después se aplica el desinfectante por la pantalla, la trasera y los bordes usando un paño no abrasivo.