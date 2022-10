El sistema de detección de accidentes de Apple confunde las montañas rusas con siniestros de tráfico

El sistema de detección de accidentes de Apple confunde los vaivenes de una montaña rusa con siniestros de tráfico. Según han publicado varios medios estadounidenses, esta funcionalidad, llamada Crash Detection, ha hecho varias llamadas de emergencia automáticas en Estados Unidos (al 911, el equivalente al 112 español) al creer que los usuarios a bordo de una atracción habían sufrido un accidente.

Crash Detection, incluida en algunos dispositivos de la marca, es capaz de detectar un accidente de coche grave y ponerse en contacto automáticamente con los servicios de emergencia a los 20 segundos de registrar la colisión. Si propietario del dispositivo no responde enseguida para confirmar que se encuentra bien, esta funcionalidad reproducirá un mensaje de audio para los servicios de emergencia, a quienes informa de la situación y de la localización del suceso.

Esta detección de accidentes, activada de forma predeterminada, está integrada en algunos modelos de iPhone 14 (con iOS 16) y los relojes Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (segunda generación) y Apple Watch Ultra que lleven la versión más reciente de su sistema operativo watchOS 9.

9to5Mac recoge informaciones publicadas por The Wall Street Journal y la web Coaster101 que hablan de este tipo de incidentes en los parques de atracciones de Kings Island y Dollywood, ambos en Estados Unidos.

Since the iPhone 14 went on sale, the 911 dispatch center near Kings Island amusement park has received at least six phones calls saying: “The owner of this iPhone was in a severe car crash...”Except, the owner was just on a roller coaster.🆕 by me: https://t.co/hp1fHZBIf6 pic.twitter.com/i0lZPoWzGz