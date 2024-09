Eclipse lunar de septiembre: qué día es y cómo disfrutar de él en Andalucía

Después de la majestuosa alineación planetaria del pasado 28 de agosto, en septiembre llega otro fenómeno para los amantes de la astronomía: un eclipse que cubrirá, parcialmente, la luna llena del mes; también conocida como Luna de Cosecha. Ahora, sólo queda esperar el momento y dejarse llevar, una vez más, por la magia y el misterio que se esconde en el manto de la noche.

Será, concretamente, el 18 de septiembre cuando se combinen los dos espectáculos celestiales. Algo que podrá observarse desde diferentes partes del mundo, incluida Andalucía. Eso sí, habrá que esperar a las 4:00 de la mañana para presenciar con toda su plenitud lo que seguramente será una imagen inolvidable.

18 de septiembre: “Luna de Cosecha” y un eclipse lunar

Según el Observatorio Astronómico Nacional de España (OAN), la luna llena de septiembre alcanzará su punto máximo el 18 de septiembre a las 04:34 AM (hora peninsular). “Aunque el momento exacto es relevante, la luna parecerá completamente llena durante varias noches consecutivas, brindando múltiples oportunidades para observarla en todo su esplendor”, añade la página web de eltiempo.es.

Se conoce como Luna de Cosecha a la luna llena más próxima al equinoccio de otoño que, según el Instituto Geográfico Nacional, tendrá lugar el 22 de septiembre a las 14:44 horas. También conocida como “luna de vino”, la Luna de Cosecha recibe su nombre de la tradicional cosecha de algunos de los cultivos más importantes que tenían lugar antes de la llegada del invierno y sucedían bajo su nacarado resplandor.

En esta ocasión, además, la luna llena de septiembre vendrá acompañada de un eclipse lunar. Es decir, el momento en el que el Sol, la Tierra y la Luna se alinean; y esta última cae bajo la sombra de nuestro planeta. Existen tres tipos distintos de eclipse: los eclipses totales o “lunas de sangre”, los parciales y los penumbrales. Así, el 18 de septiembre nos encontraremos ante un eclipse parcial: un fenómeno que sucede cuando sólo una parte del disco lunar ingresa en la umbra terrestre.

Cómo disfrutar del eclipse lunar en Andalucía

Como recoge eltiempo.es, “el eclipse será sutil, con sólo una pequeña porción de la Luna oscurecida por la sombra de la Tierra”. Asimismo, “comenzará a las 04:14 AM y alcanzará su máximo a las 04:45 AM, con una duración total de la fase parcial de unos 30 minutos”. Por lo tanto, desde España podremos disfrutarlo hasta las 05:16 AM.

Para la observación de ambos fenómenos es aconsejable buscar espacios con poca contaminación lumínica y contar con binoculares o telescopios, pues permitirán apreciar con mayor detalle las sombras sobre la superficie lunar. Además, es recomendable consultar el pronóstico meteorológico y, como consejo adicional para deslumbrarnos con la Luna de Cosecha, observar el cielo al anochecer y al amanecer. Es decir, el momento en el que, a causa de su cercanía al horizonte, parecerá más grande.

Afortunadamente, Andalucía cuenta con una de las mejores reservas starlight del mundo entero: Sierra Morena. A lo largo de más de 400 kilómetros que se adentran en las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla y Huelva, podremos disfrutar de una noche entera de observación astronómica.