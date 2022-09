Dos eclipses y varias lluvias de estrellas: el menú otoñal astronómico

Ha pasado el verano, aunque las temperaturas digan lo contrario, y el otoño hace su aparición. Este año se augura que sea cálido y seco, por lo que las ansiadas lluvias parecen haberse escondido de momento, por lo que los pantanos no se recuperarán pronto. Mirar al cielo en busca de signos de agua carece de sentido; no obstante al caer las noches, como consuelo para aficionados a la astronomía, otoño viene cargado de fenómenos astronómicos que no deberían perderse. Dos eclipses, los planetas, las lluvias de estrellas y las constelaciones propias de esta época marcan los ingredientes para este menú estelar.

El otoño astronómico de 2022 en el hemisferio norte dará el pistoletazo de salida el día 23 de septiembre a las 03:04 horas en la Península Ibérica. El Observatorio Astronómico Nacional calcula que durará 89 días y 21 horas, y acabará el 21 de diciembre con el comienzo del invierno.

El comienzo del otoño se entiende como el instante en que la Tierra pasa por el punto de su órbita y el centro del Sol cruza el ecuador celeste en su movimiento aparente hacia el sur.

El día en que esto sucede la duración del día y la noche prácticamente coinciden, una circunstancia llamada también equinoccio de otoño. En el momento en que el otoño comienza en el hemisferio norte, en el hemisferio sur comienza la primavera.

Planetas

El cielo tras la puesta de Sol al comienzo del otoño tendrá a Júpiter y Saturno como únicos planetas visibles. A partir de diciembre harán su aparición en el cielo Marte por el este y Venus y Mercurio por el oeste, por lo que la estación terminará con cinco planetas visibles al anochecer.

Las madrugadas del otoño, por su parte, comenzarán la estación con Venus, Júpiter y Marte visibles, pero los dos primeros desaparecerán pronto en el brillo del alba. Mercurio hará una breve aparición durante octubre, y Marte dejará de verse a mediados de diciembre, dejando sin planetas el cielo del amanecer al final de la estación.

Constelaciones

En cuanto a las estrellas y constelaciones visibles al anochecer en otoño, destacará el triángulo de verano, formado por Deneb en el Cisne, Vega en Lira y Altair en el Águila, que seguirá siendo visible durante la primera parte de la estación, aunque gradualmente a menor altura sobre el horizonte oeste. A medida que avancen los meses, surgirá por el este las constelaciones de Pegaso, Andrómeda y Perseo, y al final de la estación aparecerán las constelaciones de Tauro y Orión, que alcanzarán su máximo esplendor durante las noches de invierno.

Dos eclipses durante el otoño de 2022

Durante el otoño de 2022 tendrán lugar dos eclipses, uno de Sol y otro de Luna. El eclipse de Sol sucederá el 25 de octubre y será de tipo parcial, será visible en Europa, noreste de África y oeste de Asia. En España, será visible en el noreste penisular y las islas Baleares, pero con magnitudes muy bajas (entorno a 0,1 y menores).

El eclipse de Luna sucederá el 8 de noviembre, será de tipo total, y será visible en Asia, Australia y América, pero no se verá en España.

Otros fenómenos de interés astronómico durante el otoño de 2022 serán las lluvias de meteoros de las dracónidas, cuyo máximo se espera hacia 8 de octubre, las leónidas, con máximo hacia el 17 de noviembre, y las gemínidas, con máximo hacia el 14 de diciembre. Las lunas llenas del otoño tendrán lugar el 9 de octubre, el 8 de noviembre y el 8 de diciembre.