EEUU da marcha atrás a su veto a Huawei, pero solo durante 90 días

El Departamento de Comercio de Estados Unidos expidió una licencia de 90 días que levanta durante ese periodo el veto a Huawei y a sus empresas filiales para preparar una transición sin presencia del gigante tecnológico chino.

El secretario estadounidense de Comercio, Wilbur Ross, dijo en un comunicado que la licencia "otorga a los operadores tiempo para tomar medidas", así como "al departamento para determinar las medidas a largo plazo apropiadas".

El alto funcionario detalló que "a corto plazo" la licencia permitirá que las operaciones continúen para los usuarios de teléfonos móviles Huawei y para las redes rurales de banda ancha.

El Departamento de Comercio explicó que la licencia permite que ciertas actividades necesarias continúen para respaldar los servicios móviles y redes existentes, "incluida la investigación de ciberseguridad crítica para mantener la integridad y fiabilidad de las redes y equipos existentes y totalmente operativos".

Sin embargo, "cualquier exportación, reexportación o transferencia dentro del país de artículos sujetos" al veto "seguirá requiriendo de una licencia especial" que el Departamento de Comercio debe otorgar "bajo presunción de denegación".

Huawei, en la lista negra de Washington

El Gobierno de EEUU incluyó la semana pasada a Huawei en una lista de compañías y personas a las que se veta el acceso a tecnología estadounidense.

Como consecuencia de este veto, Alphabet, la empresa matriz de Google, ha retirado las licencias a los productos Huawei, que no vendrán con Google Play, lo que significa de facto la imposibilidad de acceder a todas las aplicaciones diseñadas para Android que no estén en código abierto.

Pese a que el veto de Alphabet es el más inmediatamente perceptible para el usuario y el que ha causado más revuelo mediático, seis fabricantes de componentes electrónicos estadounidenses y uno alemán también han anunciado que rompen relaciones comerciales con Huawei.

Las compañías de procesadores de EEUU Intel, Qualcomm, Xilinx y Broadcom, la alemana Infineon Technologies y los fabricantes de chips de memoria estadounidenses Micron Technology y Western Digital dejarán de suministrar a Huawei también en cumplimiento de la orden de Trump lo que, además de causarles importantes pérdidas en Bolsa en la sesión del lunes, podría demorar los planes de adopción de la red 5G a nivel mundial.

Google volverá a colaborar con Huawei durante la prórroga

Tras conocerse la prórroga del Departamento de Comercio estadounidense, Google anunció que durante estos 90 días seguirá colaborando con Huawei, por lo que los dispositivos de la compañía china seguirán recibiendo las actualizaciones y parches de seguridad de Android.

Huawei acusa a Estados Unidos de "acoso"

Huawei acusó a Estados Unidos de "acoso", tras la emergencia nacional declarada por Donald Trump que restringe los negocios con empresas chinas como Huawei.

"Huawei ha estado respetando todas las leyes y regulaciones aplicables. Ahora Huawei se ha convertido en la víctima del acoso de la Administración de Estados Unidos", declaró en un acto celebrado en Bruselas el representante de la compañía ante las instituciones de la Unión Europea, Abraham Liu.

Para Liu, no se trata "solo de un ataque contra Huawei". "Es un ataque contra el orden liberal basado en normas. Esto es peligroso. Ahora le está pasando a Huawei. Mañana puede pasarle a cualquier otra empresa internacional".

También señaló que las redes 5G de Huawei han sido desarrolladas junto a socios europeos y "a medida para las necesidades y desafíos" del Viejo Continente. "Huawei ha estado operando en Europa durante casi veinte años. Tenemos ahora 12.200 empleados en Europa, el 70% contratados localmente", indicó Liu.

El 5G, en el foco del conflicto

EEUU lidera una campaña global para impedir que las compañías chinas como Huawei se hagan con el control de las redes 5G y de hecho el Gobierno estadounidense ha presionado a la UE para que imponga restricciones sobre Huawei, que se encuentra a la cabeza del desarrollo de la tecnología 5G.

EEUU teme que China use las redes 5G de Huawei para espionaje, unas acusaciones que la compañía china ha rechazado categóricamente en el pasado.

La Comisión Europea volvió a insistir en que Europa es un "mercado abierto" y que corresponde a cada país decidir si pone restricciones a alguna empresa por razones de seguridad. Bruselas ha mostrado en diferentes ocasiones preocupación por la entrada de Huawei en el despliegue de las futuras redes móviles 5G en Europa, teniendo en cuenta que ese tipo de empresas chinas tendrán por ley que cooperar con los servicios secretos de su país.

¿Peligra el desarrollo del 5G?

El fundador y presidente ejecutivo de Huawei, Ren Zhengfei, negó que las restricciones estadounidenses a sus productos y a sus suministros afecten al despliegue de la tecnología 5G, en la que la firma, dijo, aventaja en "dos o tres años" a sus competidores.

Ren aseveró que la decisión de algunas empresas tecnológicas estadounidenses de no suministrar equipamiento a Huawei "no significa demasiado" y que la compañía ya estaba preparada para lidiar con esa restricción. "Podemos hacer chips tan buenos como los que hacen las compañías estadounidenses, aunque eso no significa que no les compraremos chips", aseguró el ejecutivo.

El fundador de Huawei reconoció que el choque con Estados Unidos era "inevitable". "En nuestro negocio (las redes 5G), Huawei está a la cabeza, aunque en la comparación entre países todavía estamos muy lejos de Estados Unidos", añadió.

También dijo que su compañía "no excluirá" a los suministros procedentes de Estados Unidos y que Huawei está "muy agradecida a las empresas estadounidenses", entre ellas la tecnológica IBM.