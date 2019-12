Así rastrea Facebook tu ubicación, aunque no lo sepas

Facebook rastrea la ubicación de todos sus usuarios, incluidos los que no tienen activada la geolocalización. Así lo ha admitido la compañía en una carta remitida a dos senadores estadounidenses en la que el responsable de la Oficina de Seguridad de Facebook, Rob Sherman, detalla cómo se produce ese rastreo.

"Cuando los servicios de ubicación están apagados, Facebook puede conocer la geolocalización del usuario con información que comparte en su actividad en Facebook (metadatos de las fotos, por ejemplo) o direcciones IP y otras conexiones de red que utilicen", afirma Sherman en la carta, fechada el 12 de diciembre.

La carta, divulgada por una periodista del diario The Hill en Twitter, fue enviada al senador demócrata Chris Coons y al republicano Josh Hawley y en ella se explican las distintas formas en las que la red social accede a la ubicación de sus usuarios.

anyone want a granular accounting of how Facebook knows your location no? well here you go anyways and there's 5 more pages where that came from pic.twitter.com/tzaSQ2mU6H

Según Sherman, la compañía usa esos datos para alertar de inicios de sesión posiblemente sospechosos, para frenar la difusión de información falsa y, claro está, para vendernos cosas. "Prácticamente todos los anuncios de Facebook se basan en la localización", recalca Sherman, que añade que, de lo contrario, "las personas de Washington D.C. recibirían anuncios de servicios o eventos en Londres, y viceversa".

El republicano Josh Hawley ha pedido al Congreso de su país que actúe contra la compañía de Mark Zuckerberg por esta nueva invasión de la privacidad de sus usuarios: "Aunque apagues la localización, ellos seguirán rastreándola para ganar dinero (vendiéndote anuncios). No hay forma de escapar. Ningún control sobre tu información personal. Así funcionan las grandes tecnológicas. Por eso el Congreso debe hacer algo", ha escrito en Twitter.

.@Facebook admits it. Turn off “location services” and they’ll STILL track your location to make money (by sending you ads). There is no opting out. No control over your personal information. That’s Big Tech. And that’s why Congress needs to take action https://t.co/R1LuLcP1LP