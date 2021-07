¿Qué hacer si se te ha mojado el móvil? Cinco pasos para reactivarlo

Pasan los años y todo cambia. Cambia el clima, cambia la economía, cambian los usos y costumbres de la gente, cambian sus sueños...y también sus pesadillas. ¿Quién no se ha despertado alguna vez sobresaltado pensando que se caía al vacío o cuando alguien estaba a punto de darle alcance tras una larga persecución por la calle? ¿Cuántos de vosotros seguís imaginando que os enfrentáis a un examen cuando hace años que terminasteis vuestra formación? Pues bien a esta ristra de pesadillas se le ha sumado con fuerza en la última década una obsesión que nos persigue allá donde vamos ¡Que se nos moja el teléfono móvil!

Sudores fríos recorren nuestro cuerpo al pensar en la imagen de nuestro móvil cayendo sin posibilidad de reacción a la piscina, al mar o a una fuente justo cuando nos disponíamos a realizarnos el selfie del verano. También son cada vez más comunes las escenas de drama en baños, públicos y privados, donde, cómo no, no podemos ir sin lo que se ha convertido en la prolongación de nuestra mano. Porque el que evita la ocasión, evita el peligro.

Piscina, playa y baño son lugares propicios para sufrir percances durante el manejo del teléfono móvil

Bien. El desastre ya ha ocurrido. Nuestro móvil yace ya en el fondo de la piscina, la fuente, el mar, el lavabo o el WC ¿Y ahora qué? Porque gritando, llorando o quejándose no se solucionará el problema. Desde Orange nos recuerdan que un móvil mojado no tiene que ser necesariamente un dispositivo estropeado para siempre y nos recomiendan ser riguroso y seguir unos pasos muy concretas para intentar revertir la situación.

Sácalo del agua rápidamente. Reacciona rápido. Que se moje el móvil puede tener solución, pero si pasa cierto tiempo desde que se cae al agua hasta que se rescata puede que el problema se agrave. No lo enciendas. Recupera el terminal y mantén la calma. No se trata de cogerlo y ponerte a probar inmediatamente si las teclas funcionan, si te ha llamado tu madre o le han dado algún like a tu último post en Instagram. Si no se ha apagado, hazlo tú mismo. Extrae la batería, la SIM y la SD. Si puedes es recomendable extraer la batería y cualquier tipo de protector que tenga. Si tienes un móvil de última generación o un iPhone y esto no es posible, y estuviera encendido, apágalo de inmediato, pero recuerda siempre quitar la SIM o cualquier otra tarjeta que tenga incorporada. Quita el excedente de agua. Llegamos a la fase más importante del proceso de recuperación. Seca bien el terminal por fuera como si de un bebé al salir de la ducha se tratara. Con mimo y con cuidado; con una servilleta o pañuelo de papel, incluso con un aspirador, pero nunca con un secador. Introdúcelo en materiales desecantes o en arroz. ¿Y listo? ¡No! Ahora hay que cerciorarse de que la parte interna del móvil se seca totalmente también. Es el momento de apelar a la ciencia o de acudir a los remedios caseros, los remedios de toda la vida. Introducir el móvil en materiales desecantes durante un mínimo de 24 horas. Ahí tenemos los recambios para deshumidificadores o las arenas para gatos, normalmente compuestos de gel de sílice, productos fáciles de encontrar en supermercados. Si no dispones de estos materiales y tu desesperación te empuja a poner en práctica los trucos de la abuela, saca el arroz de la despensa y entierra tu móvil en este cereal dentro de un bote de vidrio o de plástico. Y sueña para despertar de la pesadilla en la que te has metido.

Estos remedios no son una ciencia exacta, pero no hay que olvidar que, como nos recuerdan los compañeros de Orange, "lo más importante es la cantidad de agua que haya llegado a los circuitos y a los chips". Si no enciende, tendrás que pensar inevitablemente en una opción B. Perderle el cariño al móvil y al dinero que te va a costar repararlo o sustituirlo por una nuevo.