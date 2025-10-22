Hallan cerámicas griegas del siglo V a.C. en la necrópolis tartésica de Medellín

Las excavaciones arqueológicas que la Junta de Extremadura ha retomado en la necrópolis tartésica de Medellín (Badajoz) han sacado a la luz cerámicas griegas de barniz negro datadas a finales del siglo V a. C.

Se trata de piezas que ya habían aparecido de forma descontextualizada en campañas anteriores, pero que ahora se documentan en un contexto arqueológico más claro, según ha informado el Gobierno regional en una nota.

La directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, Adela Rueda, visitó este lunes el yacimiento para conocer el avance de los trabajos, que cuentan con una inversión de 245.000 euros y se enmarcan en un convenio entre la Junta de Extremadura, la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes y el Ayuntamiento de Medellín.

Rueda destacó que, aunque es pronto para una valoración definitiva, estos hallazgos confirman el contacto del mundo tartésico con las rutas comerciales del Mediterráneo y refuerzan la relevancia de Medellín como enclave arqueológico de referencia en la protohistoria peninsular.

El proyecto, que se desarrollará entre 2025 y 2028, incluye excavaciones en nuevas áreas de la necrópolis, prospecciones, sondeos geofísicos, restauración de materiales arqueológicos y una exposición monográfica sobre los resultados.

Declarada Bien de Interés Cultural en 2014, la necrópolis de Medellín fue excavada por primera vez en los años 60 y continúa ofreciendo información esencial sobre las comunidades tartésicas asentadas en el valle medio del Guadiana.