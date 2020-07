La Justicia europea anula el acuerdo de protección de datos entre la UE y EEUU

Jourova reconoció que le gustaría que las leyes de seguridad de EEUU fueran "equivalentes o muy similares" a las normas RGDP europeas, pero no se pueden "cambiar las leyes estadounidenses desde Europa".

No obstante, la corte sí valida el sistema general de privacidad de datos europeos con terceros países a través del Reglamento General de Protección de Datos. El TJUE entiende que éste debe interpretarse en el sentido de que las personas cuyos datos personales se transfieren a un país tercero deben gozar de un nivel de protección sustancialmente equivalente al garantizado dentro de la Unión.

El Tribunal de Justicia añade que la normativa "establece exigencias que las autoridades estadounidenses deben respetar al aplicar los programas de vigilancia de que se trata" pero "no confiere a los interesados derechos exigibles a las autoridades estadounidenses ante los tribunales".

El Tribunal de Justicia sostiene que las limitaciones de la protección de datos personales de la normativa interna de EEUU sobre el acceso y la utilización de éstos por las autoridades estadounidenses "no están reguladas conforme a exigencias sustancialmente equivalentes a las requeridas (...) en la medida en que los programas de vigilancia basados en la mencionada normativa no se limitan a lo estrictamente necesario".

En virtud de ese acuerdo, la empresa estadounidense que procese datos personales que provengan de la UE debe estar dada de alta en el sistema en el Departamento de Comercio de Estados Unidos y respetar compromisos como informar del derecho al dueño de los datos, si pretende transferirlos a terceras partes y los motivos, o no utilizar nunca los datos con un fin distinto al original.

La respuesta de la corte europea con sede en Luxemburgo este jueves a una pregunta prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Irlanda establece que ese acuerdo, conocido como escudo de protección , no otorga el adecuado nivel de garantías que pretende asegurar el Reglamento General de Protección de Datos (RGDP) de la Unión Europea.

El denunciante dice que EEUU debe cambiar sus leyes de vigilancia

Maximilian Schrems, cuya batalla legal con Facebook ha motivado la anulación del acuerdo, ha asegurado este jueves que si las empresas estadounidenses quieren seguir en el mercado europeo, Washington deberá cambiar sus leyes de vigilancia.

"Está claro que EEUU tendrá que cambiar sus leyes de vigilancia si las compañías estadounidenses quieren seguir desempeñando un papel importante en el mercado europeo", ha declarado.

La decisión del TJUE es una respuesta al Tribunal Supremo de Irlanda sobre la exigencia de Schrems de que sus datos no se compartan con la empresa estadounidense, al entender que no hay garantías de que Washington no tenga acceso a esa información. "El Tribunal ha dejado claro por segunda vez que hay un choque entre la ley de privacidad de la UE y la ley de vigilancia de EEUU", señaló el activista.

Schrems calificó la sentencia de "sonora bofetada" a la Comisión Europea, a la que acusó de haberse doblegado ante Washington.

El TJUE ya dictó en 2015 una sentencia que obligó a la UE a negociar con Washington un nuevo marco que garantizara un mejor nivel de protección de los datos y acabó con el conocido como Safe harbor, el acuerdo que llevaba 15 años en vigor y al que sustituyó el Privacy shield, también anulado ahora.