"El 'malware' es hoy capaz de mutar en segundos"

Fortinet, líder en soluciones de ciberseguridad de alto rendimiento, congregará a más de 200 profesionales del mundo empresarial en el evento Security Day Andalucía 2018, que se celebrará el 27 de septiembre en Sevilla.

Es la IV edición de este destacado encuentro anual en el mundo de la seguridad y en el que se analizará cuál es el estado actual de la ciberseguridad en la empresa andaluza, a qué retos se enfrenta y cómo están evolucionando las estrategias de TI para hacer frente al actual panorama de amenazas.

En el marco del evento habrá un espacio para la ciberseguridad industrial, realizándose una demostración en directo de un ciberataque a una instalación crítica, una presa de agua. Asimismo, se debatirá sobre quién debe ser el responsable de la seguridad en la nube, un tema que según diversos estudios de mercado es una de las principales preocupaciones de las empresas a la hora de mover servicios a la nube.

El director técnico de Fortinet Iberia, José Luis Laguna, tiene claro que los ciberdelincuentes "son cada vez más hábiles y sofisticados a la hora de usar el malware y aprovechan las vulnerabilidades de día cero para atacar a gran velocidad y escala".

El experto afirma que se valen de la inteligencia artificial para ejecutar sus ataques, "lo que hace que nos encontremos en la situación de que el malware es hoy más complejo y avanzado que nunca, siendo capaz de mutar en cuestión de segundos, un verdadero problema para su detección con técnicas tradicionales". "Cada vez automatizan más sus herramientas para crear variantes de exploits conocidos", agrega José Luis Laguna.

En este contexto, según el director técnico de Fortinet, urge a las organizaciones adoptar una estrategia de seguridad "que les permita combatir estas tácticas".

Y las defensas automatizadas e integradas son una ayuda inestimable. Los ciberterroristas han encontrado en los sistemas de control industrial de las infraestructuras críticas una forma "muy sencilla y económica" de afectar a miles de ciudadanos.

"Se trata de sistemas que no han sido diseñados para soportar ciberataques, aunque sean simples, pues anteriormente se encontraban instalados en redes completamente aisladas. Por necesidades de negocio, estas redes se han interconectado a los sistemas informáticos corporativos, dejando expuestos en muchos casos estos sistemas de control industrial a las ciberamenazas. Esto no es algo que ocurra solo en España, es un problema global y ha habido casos de cierta gravedad, aunque la mayoría no llegan a conocerse", añade Laguna.

Los equipos de investigación de amenazas de los fabricantes de ciberseguridad analizan millones de muestras de malware cada semana. "Sin la utilización de big data y machine learning (un tipo de inteligencia artificial) sería imposible procesar la gran cantidad de información que se requiere. Gracias a estas técnicas se pueden generar firmas de protección para los sistemas antivirus al vuelo y se pueden automatizar acciones de protección de forma desatendida", comenta Laguna.