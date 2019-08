Cómo mejorar la privacidad en tu móvil estas vacaciones

La llegada del buen tiempo y los meses de verano significan para los sevillanos la época más esperada del año para hacer una escapada.

En este tiempo de preparar maletas, coger un tren o un avión, montarse en barco o quedarse en la casa de la playa, los smarthphones se han convertido en el mejor cajón de recuerdos. Atrás quedaron las cámaras de fotos, aunque aun hay quienes se les resiste esta era de la telefonía móvil.

La pérdida del móvil durante estas fechas puede arruinar unas vacaciones, no sólo por esas fotos inolvidables.

El Ayuntamiento de Sevilla ha registrado la pérdida de 288 teléfonos móviles desde el 1 de enero de 2019 hasta la fecha actual. El Ayuntamiento pone a disposición de los usuarios en su portal web un catálogo de teléfonos perdidos, perfectamente identificados, con fotografías que ayudan a identificarlos y la fecha de llegada a la Oficina Municipal de Objetos Perdidos.

La empresa de Transportes Urbanos de Sevilla Tussam, estima que al mes hasta 4 teléfonos móviles son entregados en la oficina de objetos perdidos de las líneas de autobuses de la entidad.

Un personal de seguridad de la empresa reconoce la especial preocupación con la que los afectados acuden a la oficina en busca de soluciones. La mayoría coincide en la preocupación por la pérdida de su intimidad, e información necesaria para el trabajo en esa pérdida.

¿Cómo de privados son los teléfonos?

Ante tal especial preocupación social, y en su compromiso por ayudar a la gente a conocer estas cuestiones y tener un uso responsable de los teléfonos, Samsung ha presentado un estudio sobre Seguridad y Privacidad en los smartphones.

Según el informe elaborado por la empresa de investigación de mercados IPSOS, el 72% de la población española se muestra preocupada por la seguridad en el móvil. Encabeza el ranking, la preocupación por los datos bancarios, seguido de fallos de seguridad en servidores con datos y claves y el acceso a las claves de las tarjetas.

El estudio afirma que el 40% de los encuestados reconoce desconocer las diferentes amenazas que supone un uso irresponsable de estos dispositivos. La que es la primera causa de riesgo, es decir, el acceso a wifis públicas o abiertas, curiosamente no es una de las primeras razones de preocupación para los participantes del análisis. Para el 60% de los estudiados, ésta es una cuestión relevante.

Celestino García, vicepresidente corporativo de Samsung España y Portugal, ha afirmado que "informar sobre seguridad debe ser una obligación para las compañías del sector".

El análisis realizado a propietarios de móviles, concluye en la existencia de cierto temor por parte de los propietarios a realizar descargas de ciertas aplicaciones. Según el informe, el 62% de los encuestados declara haber dejado de utilizar una App o un servicio por miedo a que accedan a sus datos personales y pierda parte de su intimidad. El sexo femenino muestra mayor intranquilidad ante los peligros relacionados con los móviles, según los datos de Samsung.

Recomendaciones para estas vacaciones

Compartir el último viaje en Instagram, avisar de que el vuelo que has cogido ha aterrizado, o publicar en Facebook la ubicación de esa playa tan espectacular en la que has pasado el fin de semana no sería posible sin ese pequeño aparato que te acompaña eternamente. Si no quieres perderte nada de eso, así como tu intimidad y privacidad, es recomendable seguir algunos consejos en esta fechas tan vulnerables. Samsung ofrece una serie de recomendaciones.