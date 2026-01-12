EN DIRECTO
Sigue el minuto a minuto del Sevilla-Celta

Meta nombra presidenta a Dina Powell McCormick, ex asesora de Trump

Formaba parte de la junta directiva de la compañía hasta diciembre, cuando renunció, y estuvo "profundamente involucrada" a medida que la tecnológica aceleraba sus planes de IA y superinteligencia personal.

Apple se alía con Google para integrar los modelos Gemini en sus funciones de IA

Dina Powell McCormick, nueva presidenta de Meta
Dina Powell McCormick, nueva presidenta de Meta

El gigante tecnológico Meta ha anunciado este lunes que ha nombrado a Dina Powell McCormick, ex asesora de Donald Trump durante parte de su primer mandato, como presidenta y vicepresidenta de la empresa.

Powell formaba parte de la junta directiva de Meta hasta el pasado diciembre, cuando renunció sin especificar el motivo, y estuvo "profundamente involucrada" a medida que la tecnológica aceleraba su búsqueda de inteligencia artificial (IA) y superinteligencia personal, según un comunicado.

"A medida que crecemos, la complejidad de lo que estamos construyendo va cambiando. Meta está creando el enorme modelo físico y financiero que impulsará la próxima década de la informática, incluyendo centros de datos, sistemas energéticos y conectividad global a una escala sin precedentes", añade el texto publicado por la compañía.

"La experiencia de Dina en los niveles más altos de las finanzas globales la hacen especialmente adecuada para ayudar a Meta a gestionar esta próxima fase de crecimiento como presidenta y vicepresidenta de la empresa", ha manifestado Mark Zuckerberg.

Por su parte, Trump ha felicitado en Truth Social a McCormick, que fue su asesora adjunta de Seguridad Nacional hasta 2018, y la ha definido como una persona "fantástica" y "talentosa" que "sirvió a la administración Trump con fuerza y distinción".

El papel de Powell en Meta

Según el comunicado de Meta, Powell, de 52 años y originaria de Egipto, formará parte de su equipo directivo y ayudará a guiar la estrategia y la ejecución general de la empresa.

Así, colaborará con los equipos de informática e infraestructura para garantizar que las inversiones multimillonarias de la empresa se ajusten a sus objetivos "y generen un impacto económico positivo en las comunidades" donde opera.

Además, su papel como presidenta y vicepresidenta de la tecnológica "impulsará la creación de nuevas alianzas estratégicas de capital y la búsqueda de formas innovadoras de ampliar nuestra capacidad de inversión a largo plazo", incide la compañía.

Powell trabajó durante 16 años en Goldman Sachs y en 2023 se unió a la firma de inversiones BDT & MSD Partners. Además de en la Administración Trump, fue asesora principal de la Casa Blanca y subsecretaria de Estado para la secretaria de Estado Condoleezza Rice bajo la Presidencia de George W. Bush.

También te puede interesar

Lo último

stats