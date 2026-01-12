Meta nombra presidenta a Dina Powell McCormick, ex asesora de Trump
Formaba parte de la junta directiva de la compañía hasta diciembre, cuando renunció, y estuvo "profundamente involucrada" a medida que la tecnológica aceleraba sus planes de IA y superinteligencia personal.
El gigante tecnológico Meta ha anunciado este lunes que ha nombrado a Dina Powell McCormick, ex asesora de Donald Trump durante parte de su primer mandato, como presidenta y vicepresidenta de la empresa.
Powell formaba parte de la junta directiva de Meta hasta el pasado diciembre, cuando renunció sin especificar el motivo, y estuvo "profundamente involucrada" a medida que la tecnológica aceleraba su búsqueda de inteligencia artificial (IA) y superinteligencia personal, según un comunicado.
"A medida que crecemos, la complejidad de lo que estamos construyendo va cambiando. Meta está creando el enorme modelo físico y financiero que impulsará la próxima década de la informática, incluyendo centros de datos, sistemas energéticos y conectividad global a una escala sin precedentes", añade el texto publicado por la compañía.
"La experiencia de Dina en los niveles más altos de las finanzas globales la hacen especialmente adecuada para ayudar a Meta a gestionar esta próxima fase de crecimiento como presidenta y vicepresidenta de la empresa", ha manifestado Mark Zuckerberg.
Por su parte, Trump ha felicitado en Truth Social a McCormick, que fue su asesora adjunta de Seguridad Nacional hasta 2018, y la ha definido como una persona "fantástica" y "talentosa" que "sirvió a la administración Trump con fuerza y distinción".
El papel de Powell en Meta
Según el comunicado de Meta, Powell, de 52 años y originaria de Egipto, formará parte de su equipo directivo y ayudará a guiar la estrategia y la ejecución general de la empresa.
Así, colaborará con los equipos de informática e infraestructura para garantizar que las inversiones multimillonarias de la empresa se ajusten a sus objetivos "y generen un impacto económico positivo en las comunidades" donde opera.
Además, su papel como presidenta y vicepresidenta de la tecnológica "impulsará la creación de nuevas alianzas estratégicas de capital y la búsqueda de formas innovadoras de ampliar nuestra capacidad de inversión a largo plazo", incide la compañía.
Powell trabajó durante 16 años en Goldman Sachs y en 2023 se unió a la firma de inversiones BDT & MSD Partners. Además de en la Administración Trump, fue asesora principal de la Casa Blanca y subsecretaria de Estado para la secretaria de Estado Condoleezza Rice bajo la Presidencia de George W. Bush.
