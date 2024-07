Análisis: Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro, un reloj sobresaliente en funcionalidades y resistencia

Susana C. Gómez

Plus, Pro, Ultra, Ultimate... Estamos acostumbrados a ver cómo los fabricantes de dispositivos tecnológicos añaden estos y otros apósitos superlativos a los nombres de sus productos, con mayor o menor acierto.

En ocasiones el uso de tales aditivos está justificado, pero en otras no es más que una forma de relanzar, con un mínimo lavado de cara, un artilugio ya conocido (o simplemente una táctica para aumentar el precio y cobrar más por funcionalidades que deberían ser básicas y no plus o ultra).

Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro

El dispositivo que hoy analizamos, el reloj Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro, lleva dos de estos modificadores en su nombre, pero en este caso no sobra ninguno de los dos.

Por un lado, comparte muchas de las funcionalidades de su predecesor, el TicWatch Pro 5, por lo que sigue siendo un smartwatch pro. Por otro, refina y mejora muchas de esas funcionalidades y añade características que aumentan su resistencia y durabilidad, por lo que es acertado que lleve ese Enduro.

El TicWatch Pro 5 Enduro es, en resumen, un reloj todoterreno capaz de satisfacer a usuarios de todo tipo, aunque serán los que hagan un uso más intensivo de él los que le saquen más provecho. Y por uso intensivo nos referimos a seguimiento pormenorizado de los parámetros de salud y a la monitorización precisa de actividades físicas y deportivas de todo tipo, tanto en interiores como en exteriores.

Diseño y pantalla

Pero empecemos por el diseño. Está disponible en dos colores (el inicial negro obsidiana y uno añadido después al catálogo, azul pizarra), con correa fluororubber o de caucho fluorado, muy resistente e intercambiable si preferimos ponerle otra.

Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro

Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - Características principales

Tiene unas dimensiones de 50,15 x 48 x 11,95 milímetros y pesa (sin la correa) 44,7 gramos. Lleva en el lateral dos botones, uno de ellos una corona giratoria rediseñada, cuyas funciones se pueden editar desde el reloj (lo que queremos que pase si los pulsamos, por ejemplo).

Una pantalla de cristal de zafiro resistente a los arañazos protege su pantalla de 1,43 pulgadas (resolución 466x466, 326 ppi cuando está a todo color), que admite modo normal (a todo color), modo siempre encendido (Always On Display OLED) y modo ultra bajo consumo.

En la parte exterior y trasera del reloj están los habituales contactos de carga, sensores, micrófono, altavoz...

Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - Modo esencial / Susana C. Gómez

Durabilidad y batería

Además del cristal de zafiro sobre la pantalla y la correa ultra resistente, el reloj cuenta con certificación militar US-MIL-STD 810H, resistencia al agua hasta 50 metros de profundidad durante 10 minutos (certificación 5 atmósferas) y admite natación en aguas abiertas.

La caja está construida con acero inoxidable, aluminio serie 7000 y nylon de alta resistencia con fibra de vidrio.

En el apartado de la durabilidad es también interesante la batería, que con sus 628 mAh puede proporcionar una autonomía de hasta 90 horas en el modo inteligente y hasta 45 días en el modo esencial (hemos podido comprobar que la realidad se acerca bastante a lo estimado en la ficha).

Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro / Susana C. Gómez

Una novedad interesante es que cuenta con carga rápida, por lo que con media hora enchufado se obtiene energía para dos días de uso moderado.

Este modo esencial, una especie de segunda pantalla con lo básico (para optimizar el consumo de energía y no tener siempre el reloj a pleno rendimiento) se puede configurar en el propio reloj para establecer cuándo (horario, condiciones...) queremos que se active.

Rendimiento

Por dentro, el TicWatch Pro 5 Enduro instala el procesador Snapdragon W5+ Gen 1 Wearable Platform y lleva el sistema operativo Wear OS 3.5 de Google, lo que permite utilizar Google Maps, realizar pagos con Google Pay, utilizar Calendar o Gmail, ver llamadas, mensajes y notificaciones conectadas al teléfono, controlar la reproducción multimedia del teléfono, encontrar un dispositivo extraviado e instalar muchas más aplicaciones desde la Play Store de Google.

En cuanto a sensores, cuenta con acelerómetro, sensor giroscópico, sensor de ritmo cardíaco PPG HD, sensor SpO2, sensor de temperatura de la piel, sensor de fuera del cuerpo de baja latencia, barómetro y brújula.

Dispone además de tecnología multi-GNSS integrada (sistema global de navegación por satélite, que combina GPS, Beidou, Glonass, Galileo y QZSS), lo que mejora el posicionamiento en exteriores, sin importar cómo de remoto sea el emplazamiento en el que nos encontremos.

Salud

Una sección clave de un reloj inteligente es el seguimiento del estado de salud. Para este reloj Mobvoi ha rediseñado su plataforma de salud, TicHealth, y ha unificado la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre, el sueño, el estrés y los objetivos de salud.

Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - Medición de estrés / Susana C. Gómez

El reloj monitoriza la frecuencia cardíaca las 24 horas del día, ofreciendo informes diarios y semanales sobre las zonas de frecuencia cardíaca, con avisos de cualquier anomalía, como taquicardia, bradicardia, latidos cardíacos prematuros y la fibrilación auricular (AFib).

Controla los niveles de saturación de oxígeno en el cuerpo (y, si estamos haciendo ejercicio, calcula el VO2 máximo y el tiempo de recuperación para ayudar a seguir el rendimiento, minimizando el riesgo de lesiones).

Hay una opción de medición rápida para obtener, con un toque, cinco parámetros de salud básicos: frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, frecuencia respiratoria, nivel de estrés y salud cardiaca.

El reloj dispone de una interesante y completa monitorización del sueño que incluye detección de ronquidos, entre otros detalles para conocer y mejorar la calidad de nuestro sueño.

Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - Actividad física / Susana C. Gómez

Entrenamiento y ejercicio

La otra pata clave de un smartwatch es el seguimiento de la actividad física. El TicWatch Pro 5 Enduro cuenta con su propia aplicación, la también renovada TicExercise, pero se integra también con aplicaciones de terceros como Strava, Adidas Running o Nike Run Club, entre otras.

Al igual que ocurre con la plataforma de salud, este reloj estrena una versión mejorada de TicExercise, con una interfaz de usuario de mayor tamaño e imágenes de ejercicio más claras.

Además de datos específicos para deportes al aire libre (aquí tira de GPS para seguir de distancia) y monitorización precisa, de forma sencilla, de actividades comunes como correr, montar en bicicleta o hacer senderismo, es capaz de registrar más de un centenar de ejercicios diferentes, de muy diverso tipo.

Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - Ejercicio físico / Susana C. Gómez

La compañía ha añadido nuevos entrenamientos profesionales que se pueden personalizar en función de nuestros objetivos o estado físico, entre otras variables. Y es tan detallado el catálogo de ejercicios y actividades que se pueden seguir con este reloj que será complicado echar alguno en falta.

A través del reloj (y también de la aplicación para el teléfono) se pueden configurar todas estas actividades, para escoger las favoritas y establecer qué parámetros queremos que controle.

También podemos ajustar la pantalla de ultra bajo consumo para que nos muestre, sin tener que tocar nada y con uso mínimo de batería, datos en tiempo real como la frecuencia cardíaca, el ritmo, la distancia y la velocidad, por ejemplo. Hay otros que podemos ver de un vistazo, como calorías quemadas, lecturas de brújula y elevación.

Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - Colores disponibles

Precio y disponibilidad

El TicWatch Pro 5 Enduro de Mobvoi está disponible en España en dos colores, negro obsidiana y azul pizarra, por 359,99 euros.

(*El dispositivo fue cedido por Mobvoi para la prueba)