Análisis: Probamos el Oppo Find X5 Lite

El Oppo Find X5 Lite es el modelo más modesto de los tres que componen la serie Find X5 y que completan el Find X5 Pro y el Find X5. Si bien forman parte de la misma familia y comparten algunas características, el Find X5 Lite es un teléfono muy diferente, empezando por su precio: 499 euros frente a los 999 del X5 o los 1.299 del Pro.

Como es lógico, esa considerable diferencia de coste conlleva cambios y rebaja las prestaciones, pero eso no significa que sea un mal teléfono. De hecho, es probablemente una de las opciones más interesantes del mercado en ese rango de precio.

Diferencias con el Find X5

El Find X5 Lite toma como referencia el modelo central de la serie, el Find X5, con el que por desgracia no comparte ni el procesador dedicado para imágenes MariSilicon X ni el aporte de la colaboración entre Oppo y la marca de fotografía Hasselblad.

El Lite es también más pequeño y ligero (pantalla de 6,43 pulgadas y 173 gramos de peso, por las 6,55 pulgadas y 196 gramos del X5) la tasa de refresco de su pantalla se queda en 90 Hz y lleva una protección Corning Gorilla Glass 5 en lugar de Gorilla Glass Victus.

El procesador es un poco más básico, un MediaTek Dimensity 900, así como la batería (de 4.800 mAh en el X5; de 4,500 mAh en el Lite), cuya carga rápida SuperVooc es de 65 W y no de 80 W (esto no es en absoluto un problema, como veremos más adelante).

En cuanto a las cámaras, el Lite tiene también tres lentes traseras (principal de 64 megapíxeles, gran angular de 8 y macro de 2 megapíxeles) pero la composición es diferente de la del X5 (principal de 50 megapíxeles, gran angular de 50 megapíxeles y teleobjetivo de 13 megapíxeles).

Diseño y pantalla del Oppo Find X5 Lite

Al ser más ligero y pequeño (160,6 x 73,2 x 7,81 milímetros), el Find X5 Lite es más cómodo en la mano que sus hermanos mayores. Comparte en su parte trasera el acabado Oppo Glow de otros dispositivos de la marca, que le proporciona unos hermosos destellos (estrellados, los llama la compañía) en función de cómo reciba la luz. Su textura, con una ligera rugosidad, es agradable al tacto y además resiste muy bien las marcas de huellas. Está disponible en dos versiones, azul y negro.

Un marco de aluminio rodea el cuerpo del teléfono, que tiene los habituales botones de encendido (en la parte derecha) y de volumen (en la izquierda) y, en la parte inferior, un puerto USB-C (no hay conector de auriculares).

La pantalla, como mencionamos más arriba, es de 6,43 pulgadas, Amoled FHD+, con resolución de 2400 x 1080, 409 ppi, un brillo máximo de 800 nits y una tasa de refresco que llega a los 90 Hz.

Aunque sus características sean inferiores a las pantallas de los modelos superiores de la serie, lo cierto es que es un panel muy bueno que muestra colores ricos, vibrantes y profundos, con muy buen contraste. No decepciona probemos con ella los contenidos que probemos. El sensor de huellas está en esa pantalla y el desbloqueo es siempre inmediato.

Rendimiento y batería

El Find X5 Lite cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 900 CPU, con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno (que se pueden ampliar con una tarjeta microSD de hasta 1 TB).

Puede que no sea el mejor o más avanzado procesador del mercado, pero no hemos tenido problema alguno con ninguna de las pruebas que hemos realizado. No se nota lento ni al reproducir contenidos en streaming ni al tener varias pestañas de navegador o aplicaciones abiertas ni tampoco al editar fotos o vídeos.

Como otros dispositivos de Oppo, también este Lite permite ampliar la RAM en caso de que lo necesitemos para tareas exigentes; tirando de la memoria interna, podemos ganar hasta 5 GB más.

Tiene 5G, es compatible con Wi-Fi 6 y uno de sus puntos fuertes es su batería. Sus 4.500 mAh pueden no parecer demasiado, pero gracias a la optimización de energía de Oppo (que aumenta el tiempo de uso que proporciona y además mejora su durabilidad para que soporte más ciclos de carga que los de otras marcas), no solo aguanta sin problemas un día completo con uso intensivo, sino que con un uso moderado resiste fácilmente hasta dos días.

Y cuando necesitemos enchufarlo, su cargador SuperVooc de 65 W (incluido en la caja, lo que se agradece porque es casi una rareza en estos tiempos; por cierto que en la caja también hay una funda, otro detalle interesante) llena la batería completa en media hora y, si tenemos prisa, un 25% con solamente cinco minutos conectado.

Instala sobre Android 11 la capa de personalización de Oppo ColorOS 12 (de la que hablamos con más detalle aquí), con múltiples opciones de personalización, privacidad (este Lite lleva también el filtro antiespías para las notificaciones) y seguridad. A pesar de tratarse de un dispositivo más modesto y de llevar Android 11 y no 12, el sistema funciona de forma tan fluida como en el Find X5 o el Find X5 Pro.

Fotografía y vídeo

El dispositivo dispone de una cámara frontal de 32 megapíxeles (f/2.4), con sensor Sony IMX615 y capaz de grabar vídeo en 1080 p a 30 fps, con estabilización de vídeo EIS de tres ejes.

En la parte trasera lleva una configuración de tres lentes:

Principal de 64 megapíxeles (f/1.7), sensor OV64B. Puede grabar vídeo en 4K a 30 fps.

Gran angular de 8 megapíxeles (f/2.2), sensor IMX355.

Macro de 2 megapíxeles (f/2.4).

Pese a no disponer ni del procesador MariSilicon X ni de los complementos Hasselblad de los modelos más avanzados de la serie, el Find X5 Lite hace fotos más que decentes con sus ajustes automáticos (es posible, claro, personalizar esos ajustes usando el modo Pro de la cámara), ya sean objetos cercanos o lejanos, con colores realistas y vívidos y sin la sobresaturación o lavado excesivo de las imágenes que hemos visto en otras marcas.

La potencia de sus lentes se combina con funcionalidades como un interesante modo retrato (que difumina el fondo), vídeo ultra nocturno, vídeo ultra estable o modo vídeo retrato bokeh flare (que aplica ese mismo difuminado al vídeo y funciona bastante bien).

(*El dispositivo fue cedido por Oppo para una prueba de tres semanas)