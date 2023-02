Los siete países preferidos por los españoles para vivir y trabajar en el extranjero

Una de las principales tendencias en el mercado laboral internacional desde el inicio de la pandemia es la exigencia de flexibilidad en la elección del lugar de trabajo, un aspecto cada vez más importante para numerosos empleados, hasta el punto de haberse convertido en un factor más a la hora de atraer y retener talento por parte de las empresas.

De ahí el constante crecimiento de los llamados nómadas digitales: profesionales, que pueden ser autónomos o trabajadores por cuenta ajena, que están aprovechando el teletrabajo y la calidad de las conexiones para moverse por el mundo mientras trabajan, creando todo un nuevo estilo de vida a su alrededor.

Gracias al trabajo híbrido es posible llevar a cabo la labor desde una ubicación diferente a las oficinas corporativas. Por supuesto, dentro de nuestra geografía está la opción de la costa, y dentro de ella, las islas. Pero el mundo ya no se acaba en España, y la labor de forma remota también es posible si el profesional está en otro país.

Eso es exactamente lo que consideran cada vez más trabajadores españoles, debido a un mejor manejo de los idiomas y a un mayor interés por adentrarse en otras culturas. Hasta el punto de que uno de cada cuatro trabajadores españoles o bien son ya trabajadores expatriados o están preparándose para comenzar esta travesía, según una encuesta de Rumbo.es.

Alemania, Francia y Estados Unidos, favoritos

Y cómo no, es importante tener en cuenta que la seguridad de que la salud no va a ser un impedimento, que la cobertura en caso de enfermedad, tanto si se trata de una elección personal de trabajo híbrido en otro país, como de un destino en el extranjero, va a ser total, se trate del país que se trate y del sistema sanitario que posea.

Las empresas que ya cuentan con un seguro médico internacional tienen la ocasión de revisarlo y aprovechar que el año acaba de comenzar: ¿su seguro sanitario brinda el servicio que necesitan los empleados que prestan su servicio profesional más allá de nuestras fronteras?

Pero, ¿por qué qué destinos se sienten atraídos los expatriados o nómadas digitales españoles? La aseguradora internacional de salud PassportCard, especializada en la protección global y a largo plazo de expatriados, sabe que España es uno de los tres destinos favoritos de los trabajadores alemanes fuera de su país (los otros dos son Estados Unidos y Austria).

Sin embargo, por su reciente llegada a nuestro país, es aún pronto para conocer a fondo qué anhelan, en este sentido, los profesionales españoles cuando miran más allá de los Pirineos.

En todo caso, y echando mano de una encuesta de Randstad (Workmonitor, que tiene carácter anual y este año saca su vigésima edición), los españoles que prefieren trabajar en un país foráneo eligen hacerlo principalmente en Alemania, Francia y Estados Unidos, seguidos por Italia, Reino Unido, Portugal o Bélgica.

En cualquier caso, y a sabiendas de que no van a gozar de las mismas bondades y universalidad de nuestro sistema sanitario público, no deben considerar ahorrarse un seguro en caso de enfermedad, y menos si van a trabajar desde países como Estados Unidos, con una sanidad privada que no es asequible para todos los bolsillos. De hecho, en ciertas fronteras, como la de los Emiratos Árabes Unidos, la prueba del seguro médico es obligatoria para ingresar.

"El deseo de vivir en otro país y conocer otras culturas es inquebrantable, y más entre las nuevas generaciones de trabajadores", explica Eithan Wolf, director ejecutivo de PassportCard Alemania. "Las empresas deberían tenerlo en cuenta y emplearlo a su favor a la hora de competir por el talento que tanto escasea en la actualidad. Y ofrecer a sus empleados la oportunidad de trabajar de forma remota desde otro país, sabiendo que, gracias al seguro de salud internacional integral, ambas partes están cubiertas; y que, en caso de enfermedad, queda garantizada una atención integral".

Protección y servicio integrales

A nadie se le escapa que trabajar desde el extranjero requiere pensar antes en muchos detalles. Y un seguro médico internacional, que ofrezca una protección y un servicio integral en el país de destino elegido, debe viajar en la maleta. Sin embargo, muchas veces se descuida.

Así, siendo uno de los tres destinos favoritos de los expatriados o de los nómadas digitales españoles, el sistema de atención médica en Estados Unidos está organizado de manera completamente diferente al de España, por lo que el tratamiento médico solo se lleva a cabo si se paga directamente o dicho abono se asegura con una prueba de que el centro sanitario recuperará el coste del servicio prestado.

Para empeorar las cosas, los tratamientos son extremadamente caros en comparación con España. No pocas veces, una emergencia médica o una enfermedad medianamente complicada se convierten en una deuda considerable para el ciudadano particular y en un alto riesgo financiero para las empresas que no aseguran como es debido a sus empleados al destinarlos al extranjero.

Por lo tanto, al elegir un seguro de salud internacional es importante asegurarse de que las soluciones adecuadas con prepago cubran cualquier siniestro. Eso, por ejemplo, es lo que ofrece el proveedor de seguros alemán PassportCard (colaborador del grupo Allianz), que ofrece cobertura para cualquier servicio médico prescrito, ya que permite al usuario abonar directamente la prestación mediante tarjeta de débito que funciona a través de la red Mastercard. Presta cobertura a nivel global para atender todo tipo de necesidades y asistencia telefónica y online personalizada en todo momento.