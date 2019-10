Pixelbook Go, un portátil de Google "más asequible"

Google ha aprovechado el evento de lanzamiento del Pixel 4 para presentar la nueva versión de su ordenador portátil, el Pixelbook Go, heredero del Pixelbook lanzado hace dos años. Más ligero y portátil que su predecesor, la compañía destacó que también será "más asequible" sin por ello perder prestaciones y potencia.

Con un peso de 900 gramos y 13,4 gramos de grosor, Pixelbook lleva como sistema operativo ChromeOS tiene una pantalla táctil de 13,3 pulgadas (FullHD y hasta 4K, según el modelo). Saldrá a la venta desde 649 dólares (no hay aún fechas para el mercado español ni precios en euros) y en dos colores: Just Black (simplemente negro) y Not Pink (no rosa).

Lleva una batería más grande que dura hasta 12 horas (y una carga rápida que con 20 minutos de enchufe proporciona dos horas más) y un teclado retroiluminado, dicen, cómodo y silencioso. En cuanto a las conexiones, hay un conector USB-C en cada lateral, pero no ranuras para tarjetas microSD o puertos como HDMI.

Los precios parten desde los 649 dólares del más básico (8 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento y procesador Intel Core m3), hasta los 1.399 dólares del más potente (16 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, 4K y procesador Intel Core i7). Entre uno y otro hay dos modelos intermedios más.