Así queda la gama de precios de los iPhone tras el lanzamiento del 15

Apple ha lanzado el nuevo iPhone 15 y con él vienen algunas novedades y mejoras con respecto a los modelos anteriores. Con cada nuevo lanzamiento, la empresa cofundada por Steve Jobs pretende que sus teléfonos sean mucho más atractivos y que un mayor número de personas quieran adquirir este producto. Este nuevo iPhone estará disponible a partir del 22 de septiembre, aunque se puede hacer la compra ya.

Pero como suele suceder, cuando aparece un modelo nuevo en el mercado, los usuarios se preguntan cómo seguirá funcionando su dispositivo o en caso de querer cambiar de modelo ¿cuál es la comparativa de precio del último modelo con respecto a los anteriores? Tanto en precio como en servicios que ofrecen.

En principio, los precios de los modelos anteriores como el iPhone baja considerablemente, al menos en su versión en dólares, de manera que luego habría que hacer la conversión a euros. El iPhone SE costaría 429$, el iPhone 14 tendría un precio aproximado de 699$ su versión normal y el iPhone 15 podría adquirirse desde 799$, el modelo más caro sería el iPhone 15 Pro que tendría un precio desde 999$.

El iPhone 15 Pro tendrá un precio desde 1.219 euros y se podrá elegir con 128 GB, 256 GB, 512 GB o un 1 TB de capacidad. El iPhone 15 Pro Max estará disponible desde 1.469 euros con 256 GB, 512 GB o un 1 TB de capacidad de almacenamiento.

El iPhone 15 y el iPhone 15 Plus estarán disponibles en los colores rosa, amarillo, verde, azul y negro con 128, 256 o 512 GB de capacidad desde 959 euros y 1.109 euros

En cuanto a las pulgadas que tienen las pantallas, no hay diferencia entre el 15 y el 14 ya que ambas oscilan entre 6.7″ or 6.1″, no obstante, con la que sí que hay una gran diferencia es con el iPhone SE que tiene una pantalla de 4.7".

Una de las novedades que trae este nuevo modelo de teléfono es la cámara de 48 megapíxeles. "Está diseñada para tomar fotografías y videos nítidos todos los días con un sensor de cuatro píxeles y píxeles de enfoque al 100% para un enfoque automático rápido", destacó la empresa estadounidense en la presentación.

Este dispositivo vendrá con una "isla dinámica", que ofrece una nueva forma de ver ciertas notificaciones en la pantalla e interactuar con aplicaciones.

Por su parte, los modelos iPhone 15 Pro y Pro Max tendrán bordes más finos y están hechos de titanio, lo que, según la empresa, los hace "más resistentes".

El modelo Pro tiene una pantalla de 6,1 pulgadas y el Pro Max una de 6,7 pulgadas. Ambos funcionan con el chip A17 Pro, que según Apple tiene el rendimiento más rápido en cualquier teléfono inteligente e incluso puede desafiar a algunos PC de alta gama.

"Es el chip más rápido jamás visto en un teléfono inteligente", destacó en el evento el director ejecutivo de la compañía, Tim Cook.

Este iPhone 15 será el primero que salga al mercado con un puerto USB-C . Apple empezó a usar el puerto Lightning en 2012 con el iPhone 5 y aunque esta es la primera vez que lanza este puerto en sus teléfonos y AirPods, el cargador USB-C ya está presente desde hace un tiempo en sus computadores portátiles y tabletas, así como en los cargadores (que tienen un cable que va de puerto Lightning a USB-C).

El objetivo de la ley de UE para el cargador único USB-C es facilitar la vida de los consumidores, pero también reducir la basura tecnológica generada a partir de teléfonos celulares, tabletas, libros electrónicos, cámaras digitales, videoconsolas y auriculares.