Realme presentará una batería de más de 10.000 mAh en su aniversario

Realme prepara importantes anuncios tecnológicos para su séptimo aniversario. La marca, reconocida por su crecimiento en el sector de los smartphones, ha confirmado que el próximo 27 de agosto, durante el Realme Fan Fest 828, presentará una batería con más de 10.000 mAh de capacidad, un hito en el mercado móvil que promete redefinir los estándares de autonomía.

El nuevo módulo de batería utilizará un ánodo de silicio 100% puro, lo que le permite alcanzar una densidad energética de 1.200 Wh/L, la más alta registrada hasta ahora en un teléfono móvil, según datos de la compañía. Este avance técnico permitirá ofrecer una gran autonomía sin aumentar significativamente el tamaño o grosor del dispositivo.

El objetivo, según Realme, es responder a las necesidades de usuarios que utilizan sus dispositivos de forma intensiva para jugar, crear contenido o trabajar en movilidad, y que requieren una batería que acompañe sus jornadas sin interrupciones.

Historial de innovación en carga rápida

Este anuncio se suma a otros desarrollos recientes de la marca en el ámbito de las baterías. En 2024, Realme presentó su sistema de carga rápida SuperSonic de 320 W, capaz de recargar por completo una batería de 4.420 mAh en solo 4 minutos y medio. También destacó con el lanzamiento del Realme GT 7, el primer modelo del mercado en combinar una batería de 7.000 mAh con carga de 120 W.

Hace apenas tres meses, la compañía mostró un prototipo con batería de 10.000 mAh y una densidad energética de 887 Wh/L, un paso previo a la tecnología que será revelada oficialmente en unos días.

Otro anuncio pendiente

Además de la batería, Realme ha adelantado que mostrará una segunda innovación tecnológica durante el evento, aunque no ha ofrecido detalles sobre ella. La compañía asegura que se trata de otro avance “revolucionario” que busca reforzar su posicionamiento como marca pionera en innovación móvil.

El Realme Fan Fest 828 se celebrará el 27 de agosto y será retransmitido online en directo. El evento no solo servirá para presentar estas novedades, sino también para conmemorar los siete años de trayectoria de la marca, que ha logrado consolidarse en el mercado global en tiempo récord.