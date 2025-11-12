Sony anuncia una PlayStation 5 más barata... para Japón

Sony pondrá a la venta una PlayStation 5 (PS5) únicamente dirigida al mercado japonés y que costará 55.000 yenes (unos 307 euros), más barata que en otros países, tras una decisión similar de Nintendo frente a la especulación por la debilidad del yen.

"Para celebrar el quinto aniversario de la PlayStation 5, vamos a hacer algo muy especial para el mercado japonés. Vamos a introducir una PS5 que podrá ser disfrutada únicamente en japonés", dijo Hideaki Nishino, director general de la filial Sony Interactive Entertainment (SIE) que gestiona el negocio de PlayStation.

Con un precio minorista sugerido de unos 307 euros, incluyendo impuestos, la versión únicamente en japonés de la consola se sitúa por debajo de los 499 euros que cuestan de media las versiones más básicas en Europa, o los 474 en Estados Unidos.

Además de estar únicamente en japonés, Sony reveló que la consola solo podrá ser utilizada por cuentas de PlayStation que tengan su región establecida en Japón. La compañía nipona fijó la fecha de venta al público en el 21 de noviembre.

"Espero que más jugadores japoneses se puedan unir a la comunidad de la PS5 en Japón", concluyó Nishino.

Tras el anuncio, las acciones de la multinacional japonesa de tecnología y entretenimiento llegaron a crecer un 3,32% en las primeras horas de la sesión en el Nikkei, el principal índice de la Bolsa de Tokio.

Tras los pasos de Nintendo

Sony sigue, con su decisión de presentar una versión de su popular consola únicamente para el mercado japonés, los pasos de la desarrolladora y distribuidora de videojuegos Nintendo.

En una decisión no anticipada, Nintendo anunció el pasado abril que su nueva consola, Switch 2, contaría con una versión únicamente en idioma japonés, por 49.980 yenes (unos 340 dólares al cambio de hoy), y otra multilingüe por 69.980 yenes (475 dólares).

La compañía nipona buscó así, a juicio de los analistas, evitar que los revendedores adquirieran la nueva consola a precios más bajos en Japón para venderla luego en otros países aprovechando la debilidad del yen.

Sony aumentó su beneficio un 13,7% en primer semestre por rentabilidad de juegos y música

La noticia coincide con el anuncio de resultados de la multinacional japonesa de tecnología y entretenimiento, que registró un beneficio neto de 570.452 millones de yenes (unos 3.200 millones de euros) en su primer semestre fiscal, de abril a septiembre, lo que supone un aumento del 13,7% respecto al mismo periodo del año anterior, gracias a la rentabilidad de sus negocios de videojuegos y música.

El beneficio operativo de la empresa subió un 20,4% interanual en dichos seis meses, hasta 768.929 millones de yenes (4.310 millones de euros), mientras que su facturación por ventas creció un 3,5%, hasta 5,72 billones de yenes (32.140 millones de euros), según su informe financiero.

Videojuegos y música

Estos resultados se apoyaron en la sostenibilidad de su rama de videojuegos y la rentabilidad de su negocio de música, así como en un notable desempeño de su sector de imagen y sensores, donde se incluye el área de semiconductores.

El negocio de videojuegos de Sony, que supone en torno a un tercio de las ventas totales del grupo, experimentó un incremento del 4% en facturación de julio a septiembre, según los datos desglosados de la tecnológica, gracias a un aumento de las comercializaciones de juegos para sus plataformas PlayStation y las suscripciones a sus servicios en línea.

La ganancia operativa del ramo cayó, no obstante, un 13% por costos relacionados con la reestructuración de Bungie.

Otro de los factores que contribuyeron en buena medida a la mejora de las ganancias de Sony fue su negocio de música, cuyas ventas aumentaron un 21% en su segundo trimestre fiscal.

El operativo de este segmento creció un 28% interanual, en particular empujado por los ingresos derivados de la película Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba – La fortaleza infinita.

Cine: Sony Pictures resiste

La producción superventas contribuyó a apuntalar su segmento cinematográfico, Sony Pictures, que viene experimentando dificultades desde la pandemia y posteriormente las huelgas en Hollywood, pero sale adelante gracias a la rentabilidad de su plataforma de animación Crunchyroll.

También destacó el incremento del 15% de la facturación de la rama de imagen y sensores del grupo japonés, gracias al aumento de las ventas de sensores de imagen para teléfonos inteligentes y cámaras, lo que llevó a un aumento del 50% del operativo del ramo.

Previsiones para el próximo ejercicio

En vista de estos resultados, Sony mejoró sus previsiones para la totalidad del ejercicio, que concluirá el 31 de marzo de 2026, y en el que ahora prevé embolsarse un beneficio neto de 1,05 billones de yenes (5.890 millones de euros).

La cifra es un 8,2% superior a su estimación de agosto, lo que reduciría al 1,6% la disminución con respecto al ejercicio de 2024.

Sony pronostica que su beneficio operativo del ejercicio en curso se sitúe en 1,43 billones de yenes (unos 8.000 millones de euros), lo que supondría un 12% interanual más, y espera que sus ventas totalicen 12 billones de yenes (67.320 millones de euros), una reducción del 0,3% con respecto al año previo, pero ligeramente inferior a la contracción que vaticinó previamente.