Tendencias en redes sociales que marcaron, mes a mes, el año 2024 en España

El uso de la palabra PEC, la tragedia de la dana, las denuncias públicas de abusos sexuales tras el caso Errejón o la sororidad en los Juegos Olímpicos son algunas de las tendencias que marcaron el año 2024 en redes en España, motivando cientos de miles de publicaciones.

Expertos consultados por EFE destacan el proceso de transformación que viven las redes sociales, yendo más allá de los memes y convirtiéndose en ocasiones en un espacio de conversación o incluso de denuncia, con la violencia sexual sobre la mujer como claro ejemplo.

El profesor e investigador en Comunicación Corporativa Digital de la Universidad Complutense de Madrid Cristóbal Fernández apunta a la llamada Generación Z -nacidos a partir de los 2000- como parte fundamental del fenómeno.

Códigos compartidos entre los jóvenes

En su opinión, estos jóvenes tienen "mayores inquietudes" desde el punto de vista social que las generaciones previas, y utilizan las redes sociales para expresarlas.

"Los códigos de humor, de sorpresa, de lo inesperado o lo emocional funcionan mucho mejor y son clave para hacer que ese contenido se viralice y se comparta con más facilidad", sostiene Fernández.

De esta forma, las redes además de ser un espacio de contenido de humor, memes o coreografías y bailes también han servido como plataformas para la defensa de causas sociales.

A veces estos códigos escapan de la lógica de un público más adulto, lo que puede producir que "no lo interpreten adecuadamente y no comprendan de qué están hablando".

Un caso reciente y paradigmático es el del uso de la tendencia "Y aun así me quedé" por parte de decenas de mujeres jóvenes para relatar malas experiencias con sus ex parejas, llegando a revelar incluso haber sufrido abusos o agresiones sexuales.

Mensajes de denuncia en redes sociales

Para Marta Arranz, experta en Marketing y Redes Sociales, estas tendencias tienen éxito gracias a que los usuarios "se encuentran más identificados por las experiencias personales", contadas de manera sencilla, a veces en tono de humor o tirando de sarcasmo e ironía.

"Si quieres que tu mensaje llegue, debes adaptarte al tono que consume la gente. Si tú quieres hablar de una violación y quieres contarla de golpe (…) este tipo de tendencias ayudan a situar la escena y que la gente sepa de qué vas a hablar solo con seguir la frase que está en tendencia", asegura Arranz.

En su opinión, hablar de situaciones difíciles por esta vía "ayuda" a canalizar asuntos complejos como la violencia machista o incluso la gordofobia, y que los usuarios se sientan "más cómodos" a la hora de salir en redes sociales para lanzar un mensaje de denuncia.

Arranz creó en Instagram y Tik Tok la cuenta @eso.es.un.insight, donde recoge y analiza las principales tendencias en redes en España. Su trabajo refleja cómo en el 2024 se colaron varios temas trascendentes entre los contenidos más virales.

Las tendencias, mes a mes

Enero

Las redes sociales estrenaron el año con un diccionario de vocabulario esencial para entender a la Generación Z y estar al día en el lenguaje de internet. Expresiones como PEC, "y la queso", "sirviendo" o "prime" llegaron a saltar de internet a la vida real.

Febrero

El filtro hiperrealista Bold de Tik Tok puso encima de la mesa el debate de la belleza superficial y la salud mental en redes sociales.

Marzo

La retirada de Kate Middleton de la vida pública tras una operación abdominal y la imagen manipulada difundida por la familia real británica dieron nombre a un movimiento viral llamado Kate Gate en redes sociales, con todo tipo de teorías sobre el paradero de la princesa de Gales y su salud.

Abril

Las redes sociales se enamoraron del mapache Ginger, acompañado de la versión remix de la canción original de Raffaella Carrà de 1980: "Pedro, Pedro, Pedro". Fueron muchos los que la usaron para apoyar al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cuando se tomó unos días para "reflexionar".

Mayo

Eurovisión acaparó la atención de los usuarios con la actuación del cantante suizo Nemo, el primer representante no binario que ganó el festival.

Junio

Surgen las tradwife, mujeres en redes sociales que reivindican el concepto tradicional (trad) de esposa ('wife') y ama de casa que hace tareas para su marido.

Julio

La comunidad de Tik Tok, Instagram y X se vuelca para criticar la turistificación y masificación de sus ciudades en verano y del aumento de pisos turísticos.

Agosto

Los vídeos de gestos de solidaridad y sororidad entre deportistas femeninas durante las competiciones en los Juegos Olímpicos de París se viralizaron rápidamente, como ocurrió con la jugadora de bádminton china He Bing Jiao tras la lesión de Carolina Marín.

Septiembre

El caso de Gisèle Pelicot en Francia generó un rotundo rechazo social. En las plataformas surgieron numerosas publicaciones con el mensaje: "Not all men, but always a man" ("No todos los hombres, pero siempre es un hombre").

Octubre

Internet estalló por la dimisión del exdiputado de Sumar Íñigo Errejón tras varias denuncias anónimas por abuso sexual publicadas en redes y recogidas en el perfil de Instagram de la periodista Cristina Fallarás.

Noviembre

La tragedia de la dana también inundó las redes sociales de imágenes de la catástrofe en varios municipios, sobre todo de Valencia. La presencia de multitud de influencers y creadores de contenido por la zona abrió un debate sobre su labor. Además, las redes también sirvieron como un potente y peligroso amplificador de desinformación sobre la dana.

Diciembre

"Y aun así me quedé" ha sido la tendencia viral del cierre del año, utilizada por mujeres para denunciar actitudes machistas y tóxicas en sus relaciones pasadas.

Entre ellas, la atleta española Ana Peleteiro, que utilizó está tendencia de Tik Tok para denunciar lo vivido con una de sus ex parejas.