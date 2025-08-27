Las últimas innovaciones de Realme: una batería de ultra alta densidad y una nueva tecnología de refrigeración

Avanzó que presentaría una batería de más de 10.000 mAh, pero Realme ha ido más allá, hasta los 15.000 mAh, una celda fabricada con una tecnología de ultra alta densidad y, además, también ha mostrado un nuevo sistema de refrigeración para smartphones.

La marca asiática ha desvelado estas dos novedades en su Fan Festival 828, que le ha servido, aparte de para conmemorar su séptimo aniversario, para celebrar uno de sus últimos hitos: sus 300 millones de usuarios a nivel mundial.

Estos dos avances, la batería Ultra-High-Density de 15.000 mAh y el Realme Chill Fan Phone, están pensados, según la tecnológica, para resolver dos problemas comunes a los que se enfrentan los usuarios de smartphones: la duración de la batería y el sobrecalentamiento en sesiones de uso intensivo.

Batería Ultra-High-Density de 15.000 mAh

Uno de los principales desafíos en el desarrollo de smartphones ha sido la capacidad de la batería. Con la nueva batería Ultra-High-Density de 15.000 mAh, Realme propone un avance significativo.

Gracias a su tecnología de ánodo de silicio al 100%, esta batería alcanza una densidad energética de 1.200 Wh/L, la más alta registrada hasta la fecha en smartphones.

Con esta mejora, los usuarios pueden disfrutar de una autonomía prolongada. El dispositivo es capaz de ofrecer hasta cuatro días de uso moderado sin necesidad de recargar, lo que resulta ideal para grabar videos durante 18 horas continuas o reproducir contenido audiovisual durante 53 horas sin interrupciones, según datos proporcionados por Realme.

Chill Fan Phone de Realme

Chill Fan Phone: refrigeración para un rendimiento sostenido

Junto a la nueva batería, Realme también ha presentado el Chill Fan Phone, un dispositivo diseñado para abordar el problema del sobrecalentamiento durante actividades como el gaming intensivo.

Este smartphone incorpora un ventilador interno miniaturizado que utiliza un sistema de refrigeración termoeléctrica (TEC).

Esta tecnología, previamente utilizada en sistemas de refrigeración externos, se ha adaptado para su uso en el interior de los dispositivos, proporcionando una reducción de hasta seis grados en la temperatura del núcleo del teléfono durante sesiones prolongadas de uso.

El sistema de refrigeración del Chill Fan Phone permite a los usuarios ejecutar más de 20 juegos móviles de gran escala sin que se produzcan caídas de rendimiento debido al sobrecalentamiento, garantizando una experiencia de uso constante y eficiente.

Respondiendo a las necesidades de los usuarios jóvenes

Ambas innovaciones reflejan, según Realme, su conocimiento sobre los hábitos y necesidades de los usuarios jóvenes, que demandan dispositivos capaces de soportar un estilo de vida digitalizado y conectado permanentemente, marcado por actividades como streaming, gaming, creación de contenido y viajes frecuentes.

La batería de 15.000 mAh resuelve uno de los problemas más comunes: la falta de autonomía en momentos clave. Por su parte, el Chill Fan Phone combate el problema del sobrecalentamiento, lo que permite a los usuarios disfrutar de un rendimiento continuo sin interrupciones.

Un recorrido hacia la innovación

La presentación de estas tecnologías no solo conmemora el séptimo aniversario de Realme, sino que también refleja el compromiso de la compañía con la innovación.

Desde sus inicios como startup, Realme ha logrado situarse como una marca global, adaptándose a las necesidades cambiantes de los usuarios y anticipándose a los retos tecnológicos del futuro.