Ocho de cada diez usuarios aceptará las nuevas condiciones de WhatsApp

Los nuevos términos y condiciones de la famosa app de mensajería WhatsApp entrarán en vigor en territorio español a partir del 15 de mayo. En este contexto, hasta el 82 por ciento de los españoles aceptarán estas nuevas directrices de la compañía, mediante las cuales empezarán a recolectar nueva información de sus usarios para compartirlos con Facebook.

Así lo ha revelado una encuesta realizada por la plataforma de investigación Appinio por encargo de la agencia Europa Press. Para el estudio se ha preguntado a personas con una edad comprendida entre los 15 y los 65 años.

Tan solo el 18 % no aceptará

Hasta un 64 % de las personas encuestadas ha reconocido que desconoce por completo la existencia de esta actualización de términos y condiciones de la plataforma WhatsApp. Además, el 46 % por ciento también desconoce qué datos van a facilitar a la compañía para su trasbase a Facebook.

No obstante, un 77 por ciento de los participantes reconocen que sienten preocupación por el uso que se le va a poder dar estos datos, revelando que el 63 % de ellos solo acepta las nuevas condiciones para poder seguir usando la empresa de mensajería instantánea. El uso de esta aplicación resulta indispensable para mucha parte de la población, ya que la mayoría de sus familiares o conocidos cuentan con este medio de comunicación, hasta el 67 %, o al menos están familiarizados con su uso, hasta el 38 %.

De todas las personas encuestadas tan solo un 18 % de ellas han asegurado que bajo ningún concepto aceptarán los nuevos términos y condiciones de WhatsApp, dado que los consideran inaceptables.

¿Qué supone no aceptar los términos y condiciones?

A pesar de las reticencias de muchos usuarios, la actualización con la nueva normativa de la compañía sigue su proceso para entrar en vigor el próximo día 15 de mayo.

De hecho, ya existe una gran mayoría que ya lo ha aceptado, tal y como reza el propio comunicado de la compañía: "Mientras que la mayoría de los usuarios que han recibido los nuevos términos y condiciones del servicio los han aceptado, hemos apreciado que algunas de las personas no han tenido la oportunidad de hacerlo todavía".

Así, quien no acepte los nuevos términos y condiciones al abrir la plataforma no podrán acceder a sus chats; no obstante, se podrán responder llamadas y videollamadas. Quien tenga activadas las notificaciones de la app podrá leer o responder mensajes a través de dichas notificaciones en pantalla. Sin embargo, con el trascurso de las semanas a partir del 15 de mayo quien aún siguiera sin aceptar la actualización dejará de recibir estas notificaciones e incluso las llamadas. Esto será un proceso gradual que irá afectando a todos los usuarios que no hayan aceptado, por lo que la aplicación quedaría totalmente inutilizada.