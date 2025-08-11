Espectáculo en el cielo de Andalucía por la reentrada de un cohete chino

La reentrada en la atmósfera de la cuarta etapa del cohete Jielong-3, lanzado por China, dejó este domingo un espectáculo visible desde distintos puntos de la provincia de Almería y otras zonas de Andalucía, según la Red de Investigación de Bólidos y Meteoritos (SPMN).

El episodio se produjo pocos minutos antes de la medianoche, con varias bolas de fuego que atravesaron el cielo durante varios segundos y dejaron tras de sí una larga estela. Se grabó desde Roquetas de Mar, Las Salinas de Cabo de Gata o Vera, así como desde Granada, Murcia, Alicante y Baleares.

Según el Observatorio Astronómico de Calar Alto, esta basura espacial entró sobre el Atlántico a 118 kilómetros de altitud, recorrió más de 900 kilómetros y alcanzó una velocidad aproximada de 29.000 kilómetros por hora.