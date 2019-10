El esperado videojuego 'Death Stranding' saldrá en PC en verano de 2020

Los jugadores de PC vuelven a estar de enhorabuena. Este octubre han tenido dos gratas noticias: a principios de mes se conoció que Red Dead Redemption 2 se adaptaría a los compatibles y ahora se ha confirmado que también lo hará el esperado Death Stranding.

El estudio Kojima Productions ha adelantado en su cuenta de Twitter que su última creación, que saldrá el 8 de noviembre en PlayStation 4, también se publicará a principios del verano de 2020 en PC. La noticia ha sorprendido a la comunidad gamer, ya que se daba por hecho que el título sería un exclusivo de la consola de Sony.

Thanks to all of you who have been supporting #DEATHSTRANDING!DEATH STRANDING release on PS4 is November 8, 2019!!Furthermore, KOJIMA PRODUCTIONS is happy to announce that DEATH STRANDING will be coming to PC in early summer of 2020!!#kojimaproductions #deathstrandingpc pic.twitter.com/Sk4clWWY1X