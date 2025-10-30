5 películas imprescindibles para ver en Halloween

Halloween es una celebración donde lo sobrenatural, el misterio y el contacto con lo desconocido toman protagonismo. Entre calabazas, historias de terror y sombras que parecen moverse solas, surge el momento perfecto para disfrutar de algunas de las mejores películas de terror de la historia del cine. Aquí tienes cinco títulos ideales para una noche inolvidable.

Pesadilla antes de Navidad (1993)

Dirigida por Henry Selick a partir de la creatividad de Tim Burton, Pesadilla antes de Navidad se ha convertido en un emblema del cine fantástico gracias a su universo gótico y su entrañable protagonista, Jack Skellington, rey de Halloween Town.

Su estética sombría y su técnica en stop-motion —que requirió más de tres años de trabajo y miles de fotografías— la posicionan como una obra maestra visual que captura el espíritu de Halloween como pocas producciones. Con su atmósfera oscura y su marcada identidad visual, este filme es perfecto para quienes buscan un toque de terror suave acompañado de magia y melancolía.

Los Otros (2001)

Los Otros, dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por una impresionante Nicole Kidman, es uno de los grandes referentes del terror psicológico contemporáneo.

Ambientada en una mansión aislada, la película construye una tensión constante basada en lo desconocido, la oscuridad y la sensación de que siempre hay algo —o alguien— más allá de lo que se ve.

Su giro final es considerado uno de los más efectivos del cine moderno, y su éxito fue tal que obtuvo ocho Premios Goya, consolidándose como uno de los mayores hitos del cine español. Una obra perfecta para quienes disfrutan del miedo elegante, la incertidumbre y las atmósferas inquietantes.

It (2017)

Adaptada de la novela de Stephen King y dirigida por Andy Muschietti, It recupera el terror adolescente a través de la figura del temible Pennywise, interpretado magistralmente por Bill Skarsgård. Con un juego entre nostalgia, amistad y horror, la película sumerge al espectador en un ambiente opresivo donde las pesadillas toman forma real.

Skarsgård aportó una capa adicional de inquietud realizando gestos escalofriantes, como su perturbadora sonrisa y el movimiento independiente de sus ojos, sin efectos digitales. Una cinta ideal para quienes buscan terror puro, tensión y escenas que permanecen en la memoria.

Expediente Warren (saga)

La saga Expediente Warren, iniciada en 2013 por James Wan, ha construido uno de los universos de terror más sólidos del cine reciente. Basada en los casos paranormales reales de Ed y Lorraine Warren, la franquicia combina demonología, casas embrujadas y relatos de posesión con una estética escalofriante y sustos inolvidables.

Dentro de este universo surgió Annabelle, inspirada en la muñeca real, que en realidad es de trapo y se encuentra resguardada bajo llave debido a su siniestra historia. Perfecta para quienes desean un maratón de terror sobrenatural lleno de tensión y misterio.

The Ring (2002)

Dirigida por Gore Verbinski y basada en el clásico japonés Ringu, The Ring revolucionó el género del terror psicológico a principios de los 2000.

Con su atmósfera fría, su tono perturbador y la historia de una cinta maldita que condena a muerte a quien la vea, la película dejó huella en el público gracias a escenas memorables y a la inquietante presencia de Samara, cuyo momento saliendo del televisor se convirtió en uno de los más icónicos del cine de terror. Una obra imprescindible para quienes prefieren el miedo silencioso, la tensión ambiental y las historias que se quedan en la mente mucho después de ver los créditos.