Alba Silva, la mujer del guardameta Sergio Rico, protagoniza una docuserie

Durante la pasada romería del Rocío el guardameta sevillano del PSG, Sergio Rico, venía de celebrar un título en París como colofón a la temporada cuando un incidente con un caballo desbocado lo dejó en coma durante varias semanas. Se temió por la vida del portero y el respaldo de la familia fue ejemplar. La esposa del deportista, la también sevillana Alba Silva, influencer y empresaria, siempre estuvo amable y paciente con los medios en los días más difíciles de su vida. Rico se repuso, gracias a su fortaleza física, y sigue su recuperación en su hogar.

Alba Silva protagoniza a partir de este miércoles una docuserie con otras tres esposas de futbolistas que destacan, un español con pujanza en el extranjero, un francés en Italia y un uruguayo que brilla en el Real Madrid. Sus respectivas vivencias presentan el concepto reciente de mujeres emprendedoras que pese a acompañar allá donde vayan a sus maridos futbolistas se abren camino profesional en otras vertientes.

La docuserie WAGS, ellas también juegan se incorpora desde este miércoles 15 a la oferta de Mitele Plus, la plataforma de Mediaset España. Las protagonistas de estas semblanzas son Mina Bonino, periodista deportiva y pareja del uruguayo Fede Valverde; Paddy Noarbe, empresaria e influencer, pareja de Marcos Llorente, del Atlético de Madrid; la mencionada Alba Silva, empresaria y esposa de Sergio Rico; y Zoe Cristofoli, modelo, DJ, tatuadora y pareja del futbolista francés Theo Hernández, que juega en el Milan.

Las cuatro van a compartir las historias personales y profesionales que las han llevado a convertirse en mujeres de éxito junto a la progresión en el campo de sus maridos. WAGS, ellas también juegan reflejan cómo es el día a día de esta mujeres, los intereses de sus respectivas profesiones, hobbies y los proyectos más inmediatos.

La serie documental se desarrolla en tres ciudades, Madrid, París y Milán, y muestra la recta final del embarazo y el nacimiento del segundo hijo de Mina Bonino. Paddy Noarbe, por su parte, compagina su vida profesional con los preparativos de su boda y el final de la obra de su nueva casa. Por parte de Zoe Cristofoli el regreso a sus actividades laborales tras su maternidad; y la historia de superación de Alba Silva tras el grave accidente sufrido por su marido el pasado mes de mayo.

Este docureality muestra el día a día de las cuatro WAGS en una producción de Beta Entertainment Spain (la misma compañía del formato Los Gipsy Kings).

Las fichas de las cuatro protognistas de 'WAGS, ellas también juegan'

-Mina Bonino - Periodista deportiva. A sus 30 años, Mina Bonino (@minabonino, 926K) ha desarrollado su carrera como periodista especializada en deportes en su país, Argentina, donde ha trabajado en importantes canales y programas de televisión. Fanática del fútbol y especialmente de River Plate, Mina conoció a Fede Valverde, jugador uruguayo del Real Madrid, a través de las redes sociales. Ambos se enamoraron y decidieron comenzar una vida en común en la capital de España.

-Paddy Noarbe – creadora de dos empresas especializadas en healthy lifestyle e influencer. Con 27 años, Paddy Noarbe (@paddy.8, 289K) es la creadora de la plataforma de entrenamiento y alimentación saludable Paddyness y de @boddy Attractive Wear, una marca de ropa deportiva Made in Spain para mujeres, proyectos con los que promueve con sus seguidores un estilo de vida saludable que también forma parte de su libro ‘Aún no sabes lo que vales’. Además, es propietaria del restaurante Naked and Seated junto a su marido, Marcos Llorente, centrocampista el Atlético de Madrid.

-Alba Silva – Empresaria y creadora de contenido digital, tiene 30 años (@albasilvat, 222K). Alba vive desde hace cuatro años en París y está al frente junto a su marido, el portero del PSG Sergio Rico, de una empresa de promoción inmobiliaria. También es propietaria de un negocio de restauración junto a una de sus mejores amigas, Marta Marchena, pareja del jugador del PSG Carlos Soler.

-Zoe Cristofoli – Modelo, influencer, DJ, tatuadora y empresaria: con 27 años de edad, Zoe (@zoe_cristofoli, 1,2M) es pareja del lateral izquierdo internacional del AC Milan Theo Hernández. Apasionada del mundo de la moda -cuenta con su propia marca de street style-, es también amante de la música, faceta que desarrolla siempre que puede como DJ en Ibiza y es propietaria en Turín de un negocio de tatuajes.