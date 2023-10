Sergio Rico abre las puertas de su casa tras recuperarse del accidente

La pareja de Sergio Rico y Alba Silva se ha convertido en emblema de esperanza y tenacidad ante las adversidades. La fortaleza y la fe han podido llevar adelante al guardameta que estuvo 26 días en coma y el trabajo del equipo del hospital Virgen del Rocío fue fundamental para que el deportista se repusiera del grave traumatismo que le produjo un caballo desbocado.

Lo peor de la pesadilla pasó y ahora toca reponerse en lo físico por parte del portero sevillano con el respaldo de su familia, que ha sido otro factor clave para que pueda volver todo a la normalidad.

Sergio y Alba han recibido a la revista Lecturas que lleva su historia a la portada de esta semana con un posado de la pareja en su domicilio donde el jugador se sigue sometiendo a una recuperación que le permita regresar a la actividad.

Alba Silva, que durante las peores jornadas de convalecencia mantuvo la entereza y la amabilidad ante los medios que aguardaban en el hospital sevillano se conmueve al ver a su marido recuperado "soy feliz al verlo bien", comenta emocionada. "Lo miro como si la vida me hubiera dado una segunda oportunidad, todavía no me creo que haya podido superar tantísimos obstáculos", agrega la esposa del futbolista, marcada por una experiencia que les ha unido aún muchísimo más.

En el momento del accidente el portero, que regresaba aquella noche de celebrar el título liguero del equipo parisino, pesaba 91 kilos, con su envergadura de 1,94 metros. La convalecencia le dejó en 73 kilos y está recuperando el tono físíco. "Perdí mucha musculatura", detalla Rico, quien espera que su cuerpo puede volver a ser el que fue.

