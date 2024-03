Antonio Lobato “enchufa” a su hija en DAZN

De casta le viene al galgo. Alba Lobato, la hija de Antonio Lobato, la voz de la Fórmula 1, es el nuevo fichaje de DAZN. Curiosamente compartirá trabajo con su padre, ya que formará parte del equipo que se encarga de las retransmisiones del Mundial de la Fórmula 1. La joven periodista, que tenía muy claro que quería seguir los pasos de su padre, se incorpora a la plataforma, aunque se desconoce cuál será su cometido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Lobato (@albups)

“Nueva etapa, nuevos retos y con las mismas ganas y ambición que desde el minuto uno. Era el momento de una nueva aventura y ¡qué aventura! Soy consciente de lo afortunada que he sido y soy de trabajar, de lo que me gusta, de mis dos grandes pasiones. Esta vez dejo la pelota para darle caña a los coches. Poder formar parte de la Fórmula 1 es tremendamente especial. Una maravillosa aventura y nuevos desafíos para que me ayuden a seguir creciendo. Ya sabéis, todos a ver la Fórmula 1 en DAZN. ¡Ya hemos arrancado”, ha posteado en su perfil de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Lobato (@albups)

La periodista de 23 años cuenta con experiencia en el programa Deporte Plus, el informativo deportivo de Vamos en Movistar Plus+, donde ha realizado las funciones de redactora cuando todavía no había finalizado la carrera de Periodismo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Lobato (@albups)

Hace unos días, Alba ponía el punto y final a su primera etapa laboral. “Aterricé en la moqueta cuando todavía estaba en la universidad y ni en mis mejores sueños imaginé que el mundo laboral sería tan divertido y apasionante. Movistar me abrió las puertas a cientos de historias, protagonistas y lugares muy especiales… Pero, lo más importante, me dio una familia. Un equipo humano que hace que cada día la tele sea mágica. A todos ellos les debo quien soy”, escribía a modo de despedida para agradecer la experiencia brindada por Movistar Plus+.