Antonio Lobato deshoja la margarita y despeja su futuro en DAZN

La continuidad de Antonio Lobato como narrador de las carreras del Mundial de Fórmula 1 estaba en entredicho debido al cambio de operador televisivo. Finalmente, el periodista deportivo seguirá al frente de las narraciones de la Fórmula 1 en DAZN, que asume esta temporada los derechos de emisión en solitario.

Durante la temporada pasada Movistar Plus+ compartía la señal con DAZN, pero los profesionales encargados de las retransmisiones formaban parte de la compañía de Telefónica. Con el cambio de titularidad de los derechos de emisión, el futuro de Antonio Lobato no estaba asegurado, ya que la OTT podría apostar por otros rostros en esta nueva etapa.

Finalmente, Antonio Lobato continuará siendo la voz de la Fórmula 1, una competición que no se entiende sin el periodista ovetense. Según ha informado El Confidencial Digital, Lobato ha aceptado la propuesta de DAZN, por lo que seguirá poniendo voz a los trepidantes momentos que se viven sobre al asfalto de los circuitos.

Tras unas semanas de negociaciones, las dos partes parece haber encontrado un punto de acuerdo, aunque según la información publicada por el citado medio “si no ha firmado ya el contrato con DAZN, le quedan por solucionar un par de trámites”, que difícilmente hacen peligrar un acuerdo total.

No está tan claro el futuro del resto de profesionales que acompañaban a Lobato en las retransmisiones. Pedro Martínez de la Rosa y Toni Cuquerella han rechazado la oferta remitida por la plataforma de streaming y su continuidad se antoja complicada. DAZN ya está sondeando el terreno para incorporar a nuevos rostros, entre los que podría figurar la streamer Cristinini, con experiencia en retransmisiones y una amplia presencia en las redes sociales.

Tras dos fantásticos años formando parte del equipazo de DAZN F1, he decidido dejar de trabajar con la empresa y abandonar Madrid.Me marcho, pero me llevo grandes amigos y un gran recuerdo de la experiencia. Muy agradecido por la confianza.Os cuento más aquí: pic.twitter.com/hRceuSwLrj — Víctor Abad (@victorabadf1) January 31, 2024

El que ha anunciado su marcha es Víctor Abad, que se encargaba de presentar el programa Código F1, que ya se ha despedido a través de cuenta de X. “Tras dos fantásticos años formando parte del equipazo de DAZN F1, he decidido dejar de trabajar con la empresa y abandonar Madrid. Me marcho, pero me llevo grandes amigos y un gran recuerdo de la experiencia. Muy agradecido por la confianza”, ha escrito a modo de despedida.