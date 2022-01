"Antonio Resines sale hoy de la UCI", Fiorella Faltoyano da la buena noticia

El actor Antonio Resines deja este viernes la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Allí lleva ingresado desde el pasado 22 de diciembre, a causa de una neumonía bilateral agravada por el coronavirus. La actriz Fiorella Faltoyano ha sido quien ha dado la noticia a través de su Twitter: "Ha ganado la batalla", escribía.

Para dar esta esperada información, Fiorella ha compartido, en la noche del jueves, una foto en la que aparecen Antonio Resines y ella, junto con el texto: "Esta foto es para contaros que Resines sale mañana de la uci donde ha permanecido mas de un mes luchando contra el covid...Y ha ganado la batalla. Estoy muy contenta y quería compartirlo con vosotros".

Desde que se diera la noticia de que el actor había sido ingresado debido al covid, la preocupación tanto de artistas y compañeros como del resto de la sociedad se ha manifestado a través de diferentes medios. Tras un mes, Resines ya no requiere ventilación mecánica y, unido este hecho al anuncio de Faltoyano, supone que la tranquilidad entre los que esperaban buenas noticias en este sentido se hayan tranquilizado.

Juan Echanove ha sido de los últimos en manifestarse sobre el estado de salud Antonio Resines. En una entrevista en La Sexta admitió: "No sé qué pasaría conmigo si mi amigo Resines no saliera de esto. Todos los días, cuando me levanto, lo primero que pienso es: 'Mi amigo Resines está luchando', es un luchador, el mejor de todos nosotros, con diferencia".

También Javier Gutiérrez, otro amigo del actor, habló sobre él en la entrega de los premios 'Días de cine': "Hay que tener cierta precaución porque ya sabemos de muchos pacientes y, de gente conocida, que das un pasito delante, uno detrás. No hay que lanzar las campanas al vuelo pero Antonio es un tipo muy fuerte y estoy seguro de que se van a recuperar muy pronto. No, no va a poder con él. Yo confío en que va a salir adelante porque es un tipo muy fuerte y las noticias son esperanzadoras".