La violencia de Antonio Tejado contra Pelayo Díaz cuando fue a 'Cámbiame'

El comportamiento en la intimidad de Antonio Tejado durante años se deja entrever en algunas de sus apariciones públicas. En algunas de esas intervenciones en concreto la agresividad se antoja excesiva, gratuita, aunque acudiera a Telecinco, donde el conflicto era norma para generar audiencia. Ya por entonces sufría por el consumo de alcohol y drogas, como vino a confesar.

En el programa Cámbiame versión VIP, presentado por Carlota Corredera en 2017, el sobrino de María del Monte fue sometida al típico cambio de look. En su caso para darle un estilo más juvenil Pelayo Díaz le tiño de rubio, le colocó bermudas con apliques, doble camiseta y gorra. Tejado no estaba conforme con el resultado, se alejaba de su aspecto, pero replicó con dureza a Pelayo Diaz, cuando de la sonrisa pasó a las amenazas cuando se insinuó que él era un maleducado.

"Sí has sido maleducado conmigo", apuntaba Pelayo, que lamentaba que se riera de sus indicaciones cuando estaba siendo profesional e implicado con él. "Tienes que volver a nacer otra vez para meterte con mis zapatillas, que nos ha dado un palo al agua en tu vida", fue la frase del diseñador con la que Tejado se sintió dolido y atacó. "¿Sabes cuántos programas has hecho en tu vida? Este es el primero ¿Sabes cuántos he hecho yo? Quince, Dieciocho, llevo nueve años en esto. Te crees que eres John Galiano. Aprende un poco, con humildad y respeta a la gente que lleva muchos años en esto y te irá mucho mejor", advertía de forma contundente Tejado. "Llevo como más de diez años que tú. Llevo más de veinte programas que tú, de máxima audiencia en este país ¿has hecho tú alguna vez un prime time?", se envalentonaba Tejado, exagerando cada vez más sus cifras personales. "Me ha ido muy bien en todos".

Carlota Corredera tuvo que poner en paz en este enfrentamiento de Tejado con Pelayo Díaz. "Tu opinión carece de valor", insistía el sevillano.

"Silencio los dos, esto no es el patio del colegio o de un instituto, aquí hemos venido a trabajar", callaba Corredera sin éxito en una pelea que estuvo a poco de ir a más. "Si me atacan, respondo con argumentos y con verdad", insistía Tejado. La conductora de Cámbiame tuvo que ponerse muy seria con el invitado por su comportamiento airado. No sería la primera vez.