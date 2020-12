'Besos al aire' amor en un hospital en los meses de confinamiento

La pandemia da las primeras historias personales en la ficcion. Tras casi dos meses desde que sonó por primera vez la claqueta, ha concluido esta semana el rodaje de Besos al aire, la miniserie de dos capítulos que Mediaset España estrenará próximamente.

Paco León y Leonor Watling al frente de un elenco artístico del que también han formado parte María León, Mariam Hernández, David Castillo, Nuria Herrero y Nancho Novo, entre otros, son los actores que han dado vida a los protagonistas de las historias de la miniserie, que transcurren durante los días más duros del confinamiento.

Entre las historias que narrará la miniserie se encuentra la difícil convivencia entre una adolescente y sus abuelos; el amor improbable entre una trabajadora de supermercado y una vecina conflictiva; la amistad entre un joven y su perro.

Paco León es Javi, el personaje que sirve de nexo a todas estas historias, como un auxiliar de enfermería del hospital de la serie, un buen tipo que es fan de las películas de los años 90. Watling es doctora Cabanas, profesional distante que no atiende a los requerimientos románticos de Javi.

“Recrear las semanas tan duras que vivieron los sanitarios durante la primera ola, en el confinamiento, ha sido muy intenso, pero muy bonito. Muchas personas se van a identificar con las historias que van a ver en la serie, bien por haberlas vivido en primera persona, bien por conocer casos cercanos de amigos y familiares que se han visto en esas situaciones”, explica Paco León.

Leonor Watling añade: "Besos al aire habla de los meses de cuarentena con dulzura. No es ni pretende ser una historia realista, pero no borra la realidad de lo que se vivió aquellos días. Y sobre ese telón de fondo, cuenta historias de amor cruzadas… en tiempos nuevos. Quizá no sean los mejores tiempos, ¡pero son los que tenemos! Rodarla con todos los protocolos, las nuevas reglas y tanto cambio a la hora de hacer nuestro trabajo, con compañeros tan maravillosos, ha servido para generar en la realidad la atmósfera de lo que luego se plasma en la ficción. Ha sido un regalo y la hemos hecho con muchas ganas”.

Realizada junto a Alea Media, con la producción ejecutiva de Aitor Gabilondo, bajo la dirección de Iñaki Mercero y con guion de Darío Madrona, Besos al aire’ se ha rodado en diversas localizaciones de la comunidad de Madrid, que incluyen un edificio real del centro de la capital en el que se han ambientado varias de las historias y un supermercado de Alcalá de Henares