Brian Cox cierra en 'Succession' y se enfrenta al universo de James Bond

De ser el patriarca de Succession, en HBO Max, el actor escocés Brian Cox será The Controller, el enigmático personaje que controlará el destino de los concursantes en el próximo programa 007’s Road to a Million, que podrá verse próximamente en la plataforma Prime Video, según ha anunciado la plataforma.

En este juego los concursantes deben competir en una gran aventura con el objetivo de ganar el premio final de 1 millón de libras asumiendo los retos y casos de James Bond, jugándose el tipo en sus desafío extremos.

El concurso se ha rodado en varios de los lugares más emblemáticos de la saga Bond, desde las Tierras Altas de Escocia pasando Venecia o Jamaica, este formato cinematográfico será una auténtica prueba de inteligencia, resistencia y heroísmo. Además de superar obstáculos, los concursantes, en grupos dos, deberán responder correctamente a preguntas ocultas en los distintos lugares del mundo antes de poder avanzar al siguiente desafío.

¿Cómo es el personaje de Brian Cox como The Controller? es un villano culto que disfruta de la dificultad in crescendo de los viajes y preguntas que los concursantes deben superar. Tiene millones de libras para regalar, hasta 1 millón por pareja, pero no lo va a poner fácil. Mientras acecha en las sombras, vigila y controla todo lo que está pasando.

"He podido ver cómo la gente corriente afronta una aventura de James Bond", afirma. "A medida que viajan por el mundo y visitan algunos de los lugares más emblemáticos de la saga Bond, la cosa se pone más intensa e interesante. He disfrutado en mi papel de villano, y de la licencia para poner a prueba a los participantes", revela al respecto.