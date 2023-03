Jamie Lee Curtis y el monumental robo de sirope de arce jamás contado

La actriz Jamie Lee Curtis será la productora ejecutiva y estrella invitada de la serie de comedia The Sticky, inspirada en el robo de aproximadamente tres toneladas de sirope de arce en la provincia canadiense de Quebec en 2011 y 2012.

La recién ganadora del Óscar será parte del elenco conformado también por Margo Martindale (Paris, je t’aime, 2006), Chris Diamantopoulos (True Story, 2021) y Guillaume Cyr (L’Imposteur, 2016), informa la plataforma Prime Video.

La dirección de la serie, creada por Brian Donovan (Kelly’s Hollywood, 2015) y Ed Herro (American Housewife, 2017), correrá a cargo de Michael Dowse (What If, 2013) y Joyce Wong (Wexford Plaza, 2016). Además de Prime Video, The Sticky también tiene como socias a las productoras LBlumhouse Television, Megamix, Sphere Media y Comet Pictures, esta última propiedad de Curtis.

El desarrollo de la serie inspirada en el caso real del robo del 70 % del suministro mundial de sirope de arce ya se está llevando a cabo en la ciudad de Montreal de la provincia de Quebec. L serie retrata a la competente agricultora de jarabe Ruth Landrya, interpretada por Martindale, quien cansada de la burocracia de su país y la amenaza de perder su granja decide cambiar su destino y el de su comunidad con el robo de millones de dólares en sirope de arce.

En julio de 2011 la Policía canadiense descubrió el robo de casi 10.000 barriles de sirope de arce, valorados en 24 millones de euros, de uno de los almacenes situados en la localidad de Saint-Louis-de-Blanford, entre Montreal y la ciudad de Quebec. El autor del mayor robo de sirope de arce de la historia fue Richard Vallières, quien con la ayuda de más de dos decenas de cómplices se las ingenió para sustituir durante meses el contenido de los barriles de sirope por agua.

Tras meses de investigación, la policía detuvo a Vallières y a otras 25 personas y recuperó el 65 % del producto. En 2017, el autor del suceso enfrentó un juicio en el que declaró haber vendido el sirope robado por 8 millones de dólares y en 2022 fue sentenciado a siete años y 10 meses de prisión por robo, fraude y tráfico de mercancía, así como al pago de una multa por el valor del sirope de arce que no fue recuperada. La historia ya había sido contada en una docuserie de Netflix, Dirty Money.